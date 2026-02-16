Marcia Müller Trío se presenta con un concierto de raíz litoraleña en Bulé Bar

Este viernes 20 de febrero a las 21:30 se presentará el Marcia Müller Trío en la Terraza Cultural de Bulé Bar, ubicada en la esquina de Ituzaingó y Pellegrini de la ciudad de Paraná, con ingreso por Casa Boulevard. La propuesta reunirá música de proyección y raíz folclórica del Litoral interpretada por Marcia Müller en acordeón y voz, Federico Sgarbanti en percusión y Juanjo Cáceres en guitarra.

La formación trabaja sobre repertorios vinculados al chamamé, la polca y otras variantes regionales, integrando elementos de la música popular latinoamericana. Los arreglos incorporan recursos de improvisación moderada y estructuras cercanas a la música de cámara.

Los integrantes cuentan con antecedentes de presentaciones en distintos escenarios del país y en el exterior, además de colaboraciones con referentes de la música popular argentina. El grupo editó en 2024 el EP Chamamé en la urbe, compuesto por seis canciones y un bonus track, donde abordan la relación entre la tradición y el entorno urbano. Ese mismo año lanzaron el sencillo Por todos, producido en el marco de una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para personas en situación de vulnerabilidad.

Marcia Müller nació en Campana y se crió en Entre Ríos, donde desarrolló su formación musical vinculada al folclore regional. Su acercamiento inicial fue a través de la guitarra y el canto junto a su padre, para luego orientarse al acordeón, instrumento presente en generaciones anteriores de su familia. A lo largo de su trayectoria incorporó influencias del ámbito académico y de la tradición oral, y trabajó en musicalizaciones de poesía y producciones audiovisuales, además de abordar repertorios de distintos géneros latinoamericanos.

El concierto estará acompañado por el servicio de cantina.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden reservarse al 343 4466423.