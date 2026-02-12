La Municipalidad de Paraná brinda asistencia por la lluvia

Una lluvia intensa afecta a Paraná desde la madrugada de este jueves y varios sectores de la ciudad registran inconvenientes. Desde Defensa Civil se recibieron llamados por ingreso de agua en viviendas, por lo que se asistió con agrotileno para subsanar problemas en los techos.

También se asistió a una familia de barrio Padre Kolbe que resultó afectada materialmente. En la zona del Acceso Norte se registró la caída de un árbol añejo.

Defensa Civil reitera el pedido de extremar precauciones al circular, especialmente por el riesgo de aquaplaning, y recuerda que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse al 103 (Defensa Civil), 147, 911 o Bomberos Voluntarios.