La FEV organiza la Clínica Habilitante para Entrenadores 2026 en Paraná y San José

La capacitación se desarrollará en Paraná y San José, y estará a cargo de "Titi" Pulido.

La Federación Entrerriana de Voleibol (FEV) anunció la realización de la Clínica Habilitante para Entrenadores 2026, un requisito fundamental para quienes ejercen la dirección técnica en la provincia. La capacitación se llevará a cabo en dos sedes para facilitar el acceso de los interesados.

La primera jornada tendrá lugar en Paraná el próximo 28 de febrero de 2026. La sede será el Club Atlético Patronato, con horario de acreditación a las 16 e inicio de actividades a las 16.30. Al día siguiente, el 1 de marzo, la clínica se trasladará a la Casa del Bicentenario y la Cultura en la ciudad de San José (San Martín 1171), con acreditaciones desde las 10 e inicio a las 10.30.

El disertante principal será el Lic. Roberto Andrés Pulido, reconocido profesor y entrenador con amplia trayectoria en deportes de conjunto. La temática abordará las fases sensibles en el desarrollo motor, así como la pedagogía y didáctica aplicada al deporte y la actividad física.

Los aranceles se fijaron en $20.000 para federados y $30.000 para no federados. Las inscripciones se realizan vía WhatsApp, enviando el comprobante de depósito y la foto del DNI.