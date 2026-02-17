Llega la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas

La localidad de Aldea Brasilera realizará este sábado 21 de febrero, desde las 18:30, la 7ª Fiesta Provincial de las Aldeas en el predio del Club San José, en una jornada organizada para promover las tradiciones germánicas y fortalecer el circuito turístico y cultural de la región. El encuentro forma parte de la agenda de celebraciones populares de Entre Ríos y reunirá espectáculos musicales, conjuntos coreográficos, juegos, feria de artesanos y un patio gastronómico.

El programa contempla una serie de propuestas orientadas a recrear costumbres heredadas de los primeros pobladores de origen alemán, integradas con expresiones culturales locales. Durante la jornada se desarrollarán coreografías, juegos germánicos adaptados para todas las edades y un sector infantil con actividades recreativas. También funcionará un patio de comidas con platos típicos y puestos de emprendedores regionales, donde las instituciones intermedias participan de la organización y de la oferta gastronómica.

En el escenario principal se presentarán distintos grupos musicales de la región y del ámbito tropical y chamamecero. Está confirmada la actuación de Gerardo Farías junto a Maravillas Alemanas, Los Majestuosos del Chamamé, Las Gildas y Los Amigos de la Polka.

La fiesta integra el calendario anual de celebraciones entrerrianas destinadas a difundir el patrimonio cultural de cada comunidad.

Las entradas anticipadas se venden a un valor de $6.000 para residentes, mientras que en puerta costarán $10.000 desde los 13 años. Habrá estacionamiento custodiado por $3.000.