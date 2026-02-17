Incendiaron un contenedor en el centro de Paraná y la Policía los detuvo

El personal policial fue comisionado a calle Buenos Aires y Garay de Paraná tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio en un conteiner de basura.

En colaboración con personal de bomberos, lograron sofocar rápidamente el fuego. Testigos presentes en el lugar proporcionaron descripciones de los autores del incendio.

Gracias a esta información, los efectivos lograron demorar a los sospechosos en la intersección de calle San Juan y Victoria.El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención de ambos, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, publicó Ahora.