“Es un placer enorme representar al país”, dijo Agustina Marín

La entrerriana Agustina Marín fue preseleccionada para integrar la selección argentina de básquet femenino Mayor. La lista de 24 jugadoras que sueñan con el Mundial de Alemania incluye su nombre, y con él, la esperanza de una ciudad que vibra con cada paso de su carrera. “Estoy contenta por la convocatoria y siento que es un premio al esfuerzo de todos los días de intentar ser un poquito mejor en mi profesión”, expresó.

A lo que agregó en declaraciones a El Argentino: “Siempre pensar en tener la camiseta de la selección nacional es un sueño para el jugador de cualquier deporte y así también lo vivo. Es un placer enorme representar al país y cada vez que existe la mínima posibilidad, para mí es un orgullo”.

El camino hacia el clasificatorio no da tregua: pocos días de entrenamiento en Madrid antes de viajar a Turquía. Sin embargo, Marín confía en su disciplina cotidiana. “El tiempo de preparación es corto, pero en mi caso aún estoy en competencia, así que es centrarme en el día a día, entrenando, descansando, alimentándome como corresponde; por ende, estando a disposición y preparada”, señaló.

Su aporte al equipo se apoya en la intensidad defensiva y la velocidad. “Mi juego más fuerte es dentro de lo defensivo y los ataques y goles rápidos. Así que básicamente es pulir eso constantemente”, afirmó.

El reconocimiento de Gualeguaychú y de Entre Ríos es un motor emocional que acompaña cada paso de su carrera. “Estoy feliz por el reconocimiento que hay en la ciudad con respecto al básquet y al deporte en general. Siempre es lindo representar a Gualeguaychú y lo hago con el mayor de mis orgullos”, expresó con emoción.

El Mundial de Básquet Femenino 2026 se jugará en Berlín, Alemania, del 4 al 13 de septiembre de 2026. Será la vigésima edición del torneo, organizado por la FIBA junto con la Federación Alemana de Básquet. Participarán 16 selecciones nacionales de cinco confederaciones continentales. La convocatoria de Agustina Marín a la preselección argentina es un reconocimiento a años de dedicación y un ejemplo para las nuevas generaciones de Gualeguaychú.