Básquet: La Unión de Colón fue contundente y ganó en Pergamino

La Unión de Colón fue contundente en el segundo tiempo y celebró en Pergamino.

La Unión de Colón venció por 95 a 90 a Pergamino Básquet, de visitante, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el elenco entrerriano reforzó el gran momento que atraviesa y alcanzó una gran victoria en territorio bonaerense.

Las acciones en Pergamino

El inicio fue intenso y parejo. En el local predominaron los ataques a la zona de Rodríguez, mientras que en la visita Caire fue la principal vía de gol. El primer cuarto finalizó 31-29 a favor de los dirigidos por Maffei.

El segundo parcial mantuvo la paridad del inicio, aunque con un juego más físico en defensa y menor goleo. La Unión se mostró más efectiva desde el perímetro gracias a los aportes de Cabrera, Henriques y el propio Caire. Se fueron al descanso largo con ventaja visitante por 48 a 47.

En el comienzo del tercer cuarto, triples de Merlo, Cabrera y Acuña le permitieron a La Unión tomar una buena distancia. El equipo de Guastavino construyó una ventaja importante que obligó a Pergamino a apresurarse en ofensiva, lo que derivó en una diferencia máxima de 22 puntos al cierre del período.

El último cuarto fue parejo en el marcador, pero La Unión administró lo realizado en el tercer segmento y jugó con mayor tranquilidad los minutos finales.

El dueño de casa volvió a sufrir el inicio del complemento y la visita selló una gran victoria por 95 a 90 para seguir de cerca los primeros puestos.