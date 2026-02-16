Más de 10 mil personas disfrutaron Oro Verde Canta y Baila este fin de semana

La gran asistencia de público a la fiesta de verano en Oro Verde llenó totalmente el predio multieventos de la localidad. Los organizadores calculan que entre 10 y 12 mil personas disfrutaron de la gastronomía y la cartelera encabezada por Los Majestuosos del Chamamé, y los reconocidos exponentes de la cumbia santafesina, Marcos Castelló y Los Lirios.

El evento organizado por el Municipio de Oro Verde tiene la particularidad de convocar a todas las instituciones locales para ofrecer las comidas y bebidas, de este modo obtienen fondos que los ayudan en sus actividades cotidianas.

Sobre la fiesta, el intendente César Clement resaltó “estamos más que contentos con el acompañamiento de la gente a nuestra propuesta. Para el Gobierno municipal es central este evento que ayuda a las instituciones, pero además genera un importante movimiento económico en la localidad y ofrece un espectáculo de calidad en la región”.

Abrieron el show las Bastoneras de la Guardia del Paraná, y comenzó el baile en la pista con Los Majestuosos del Chamamé, para dar paso a los ganadores de nuestro Certamen y el Ballet Emovere.

Después llegó el reconocido exponente de la música tropical Marcos Castelló, nuevamente el chamamé con Tolato Trío y Sentir Montielero. El cierre fue con Azul Saita y Los Lirios que devolvió la cumbia santafesina al escenario.