Inscripciones abiertas al seminario teatral Melodrama II

El espacio cultural Casa Boulevard será sede del seminario de actuación Melodrama II "La intención detrás de las palabras", una clínica de entrenamiento escénico coordinada por Raquel Freijo y Tovío Velozo. La actividad se desarrollará los miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo, de 20 a 22, en la ciudad de Paraná. La propuesta apunta a profundizar el trabajo interpretativo sobre la palabra, el subtexto y la construcción en escena, como continuidad del primer nivel del ciclo formativo. La propuesta culminará con una muestra abierta al público donde los participantes pondrán en práctica los contenidos trabajados.

El seminario se plantea como una instancia de entrenamiento actoral centrada en el vínculo entre texto y acción. Según detallaron sus coordinadores, la propuesta busca que los intérpretes abandonen la declamación literal para abordar la intención dramática, es decir, aquello que subyace detrás de cada frase pronunciada. Se trabajará sobre la intención detrás de lo que de dice.

El proceso finalizará con un montaje colectivo presentado ante público. Allí se integrarán los trabajos individuales y grupales desarrollados a lo largo de las cuatro semanas.

El seminario tiene un costo de $40.000 y cupos limitados. Las inscripciones se realizan por WhatsApp al 342 6316752.