Se realizará una nueva proyección del ciclo Cine bajo las Estrellas

Este sábado 21 de febrero se proyectará la película La larga noche de Francisco Sanctis, y el cortometraje entrerriano Parte del río. La función será en el Playón del Parque Gazzano de Paraná y comenzará a las 20.

El público podrá disfrutar del largometraje La larga noche de Francisco Sanctis (2016), con la dirección de Andrea Testa y Francisco Márquez y la actuación de Diego Velázquez, Laura Paredes, Valeria Lois, Marcelo Subiotto y Rafael Federman. Es una adaptación de la novela homónima de Humberto Costantini, situada en Buenos Aires en 1977. Un hombre recibe, en plena dictadura, la información del paradero de dos personas buscadas por los militares. Ahora tiene la posibilidad de salvarlas, aunque eso implica arriesgar su propia vida. Apta para podo público.

Por su parte, en la introducción, se exhibirá el corto entrerriano Parte del río, premiado en la última edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que aborda al río Paraná como paisaje, cultura, tradición y territorio en disputa. En primera persona, Luis "Cosita" Romero, baqueano y activista por los derechos ambientales, cuenta lo que fue la lucha contra el proyecto de la mega represa Paraná Medio. A 30 años de aquella cruzada, continúa concientizando sobre el cuidado de la naturaleza y los peligros del extractivismo. Con dirección de Fernando Solanas e Irina Muñoz. Apta para todo público.

Continuidad de la cartelera

- El sábado 28 de febrero, a las 20, en el polideportivo del Barrio Lomas del Mirador II, de Paraná se proyectará:

El cortometraje entrerriano La Niebla (2025), un drama apto para todo público. Se trata de una historia que cuenta que luego de una reciente separación de su pareja, Selva regresa a su casa natal. Allí se encuentra con su madre, con quien compartirá un fin de semana con reproches, reclamos y también entendimientos. Los días compartidos serán el final de un duelo y el comienzo de otro. Dirección: Ana Laura Seijas. Intérpretes: Victoria Vinzón, Gastón Ricaud, Beatriz Córdoba, Agustina Pietroboni, Sol Ferrer Moricz.

Y el largometraje Gigantes (2024), con dirección de Gonzalo Gutiérrez y la actuación de Patricio Lago, Carla Peterson, Karol Sevilla, Facundo Reyes, Marina Blanke.

Gigantes se trata de una historia donde una terrible tormenta amenaza a un pequeño y pintoresco pueblo obligando a sus habitantes al exilio. Alfonso, un niño de 12 años, es el único que ve a un gigantesco monstruo como la causa de la tormenta y hará todo lo posible para detenerlo y salvar su pueblo. Para lograrlo, contará con la ayuda de sus valientes amigos, Pancho Panza y Victoria. Los niños emprenderán un viaje divertido y lleno de aventuras en el que aprenderán el valor de la amistad y descubrirán la verdadera amenaza detrás de la tormenta. Género: Animación, aventuras, infantil. Apta para todo público.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.

La entrada será libre y gratuita.