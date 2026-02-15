El Gabinete Productivo de la Región Centro definió una agenda común para fortalecer la competitividad regional

El Gabinete Productivo de la Región Centro se reunió en Córdoba, donde se analizó el contexto económico actual y definir estrategias comunes para el desarrollo regional.

El Gabinete Productivo de la Región Centro se reunió en la ciudad cordobesa de Leones. Con la participación de representantes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, se analizó la coyuntura económica y se definieron estrategias comunes para fortalecer la competitividad regional, con foco en la industria, el agro y la energía.

En el marco de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo, se llevó a cabo este viernes una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, que tuvo como objetivo analizar el contexto económico actual y definir estrategias comunes para el desarrollo regional. También tuvo lugar la primera reunión anual de la Comisión de Energía de la Región Centro.

Durante la jornada, se trabajó en mesas sectoriales de industria, agropecuaria y energía, donde se evaluaron medidas para mejorar la competitividad industrial, fortalecer las cadenas de valor y promover la producción y las exportaciones, en el marco de un espacio que se realiza de manera anual y permite consensuar lineamientos estratégicos para el desarrollo equilibrado y de largo plazo de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Las conclusiones se incorporarán a la agenda de trabajo conjunta del bloque interprovincial.

Al respecto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por Entre Ríos, Jorge Chemes, señaló: “El desafío es trabajar juntos para que las tres provincias tengan reglas similares en materia energética y productiva. Si logramos equilibrar costos y condiciones, la Región Centro puede consolidarse como un polo de desarrollo fuerte, competitivo y con mayor capacidad de generar empleo y valor agregado”, publicó el portal del gobierno provincial.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: “A los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe nos ocupa la promoción de nuestras cadenas para la generación de trabajo. El agregado de valor multiplica el empleo de forma decisiva y lo vemos en la transformación de proteínas vegetales en carne y biocombustibles, por ejemplo. El compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es acompañar tales procesos con incentivos concretos”.

Del encuentro participaron, además de Chemes y Bernaudo; el secretario de Energía, Jorge Tarchin; el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Cecilia Lacava; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry.

Reunión de la Comisión de Energía

En el marco de este encuentro, se desarrolló además la primera reunión anual de la Comisión de Energía de la Región Centro, donde la representación entrerriana estuvo encabezada por el secretario de Energía Jorge Tarchini, junto al presidente de la empresa estatal Enersa, Ariel Brupbacher.

El encuentro reunió a funcionarios y equipos técnicos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para coordinar políticas energéticas y fortalecer el trabajo regional. Se abordaron temas como desregulación del mercado eléctrico, criterios tarifarios, subsidios productivos, expansión de generación renovable, mercados regionales de energía distribuida, biocombustibles y proyectos de gasoductos, definiendo una agenda conjunta para el primer semestre de 2026.

Al respecto, Tarchini destacó que “para nuestra provincia es fundamental planificar políticas integradas que garanticen energía confiable y sostenible”. Además, remarcó que se trabaja en línea con el objetivo del gobernador de impulsar una política energética que acompañe la inversión, fortalezca la infraestructura y promueva una matriz más diversificada y renovable, consignó el portal del gobierno de Entre Ríos.

La participación conjunta de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Economía provincial, a cargo de Fabián Boleas, y la empresa provincial Enersa reafirma el compromiso de avanzar en una planificación energética estratégica, con mirada federal y orientada al desarrollo productivo y la mejora de la calidad de vida.