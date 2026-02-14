Abuso sexual: un jurado popular declaró culpables a dos policías, la audiencia de pena será el 20 de febrero

Imagen de archivo del frente del Superior Tribunal de Justicia, edificio donde se desarrollaron las audiencias del juicio por jurado.

Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, un jurado popular reunido hoy sábado en Paraná declaró culpables a M.S.E, como partícipe necesario del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales” y a G.E.A como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”.

Se trató del primer juicio por jurados del año y las jornadas se desarrollaron en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

Conocido el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir los imputados, se realizará el 20 de febrero a las 9, consignó el Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Según resolvió el juez Cánepa, los imputados seguirán hasta esa fecha con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 “Dr. Juan José O'Connor” de Paraná.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, en tanto que los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld ejercieron la querella. Por su parte, el abogado Julián Gracia intervino en representación del Superior Gobierno de Entre Ríos.

El imputado M.S.E fue defendido por los abogados Damián Pettenati e Iván Vernengo, mientras que G.E.A por Claudio Berón.

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido en julio de 2016, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial de la Policía, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma -entre Racedo y Pronunciamiento- cuando los policías abusaron de dos adolescentes de 13 y 14 años.

El contexto de vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes, quienes pertenecían a la residencia socioeducativa “Mujercitas” de Paraná y estaban bajo la tutela del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), fue un agravante en el proceso.

En un primer momento, la causa involucró a siete policías. Pero, durante el desarrollo de la investigación, dos efectivos fueron sobreseídos y otros tres resolvieron su situación mediante juicios abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia.