“Estoy contento por arrancar el torneo con la valla en cero”, destacó Alan Sosa

El arquero y flamante capitán de Patronato, Alan Sosa, analizó el empate sin goles del equipo paranaense ante San Martín de Tucumán, como visitante, y se mostró conforme “por arrancar el torneo con la valla en cero”. Tras el estreno en La Ciudadela por la primera fecha de la Primera Nacional en su Zona B, el golero también resaltó las virtudes defensivas del equipo y las chances que pudieron haberle dado algo más a Patrón en el Jardín de la República.

“Eso va a ser lo primordial durante toda la temporada. Vamos a buscar la solidez defensiva”, aseguró Sosa y agregó: “Esto será clave porque durante la primera rueda de este torneo debemos tratar de sumar todos los puntos posibles y en la segunda se observarán definitivamente las mejorías del equipo. Ahí vamos a encontrar nuestra mejor versión”.

Una de las novedades que mostró Patronato en su debut en la Primera Nacional 2026 fue su designación como nuevo capitán del equipo. El arquero con pasado en Tigre y Unión de Santa Fe heredó la cinta que supo portar en la última campaña el mediocampista Santiago Gallucci, y un histórico en el club como Sebastián Bértoli.

“Sé muy bien lo que significa Bértoli para la institución. Él dejó la vara muy alta en su momento y lo tiene bien ganado. Desde lo individual y lo colectivo trataré de darlo todo como lo vengo haciendo partido a partido y trataré de que no me conviertan goles. Estoy contento por arrancar el torneo con la valla en cero”, destacó.

En rueda de prensa, Sosa remarcó la intención de ser sólidos desde la última línea de parte del DT: “El Yagui (Rubén Forestello) en el primer momento nos remarcó que íbamos a ser un equipo ordenado de atrás para adelante, un equipo sólido con una muy buena defensa. Estamos trabajando para que no nos conviertan, para tener nuestras chances y poder lastimar al rival. En Tucumán las tuvimos. Si hubiésemos estado finos en los últimos 20 metros, seguramente nos hubiéramos llevado algo más”.

En ese sentido, consideró que el equipo mejorará con el paso de las fechas: “Se verá una mejor versión de cada uno de nosotros dentro del campo de juego a medida que vayan pasando los partidos. Este fue el primer partido después de cuatro meses, es un poco complicado pero nos vamos con buenas sensaciones. Estos partidos que te demandan muchos días de viaje y demás. Por suerte no tuvimos ningún lesionado más allá de la molestia en la mano de Hernán (Rivero). Ojalá no sea nada y ya lo tengamos disponible para el próximo juego”.