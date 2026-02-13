Tras las quejas, Colonia Ensayo prohibió los ruidos molestos y creó un registro de alquileres de quintas

El Consejo Comunal de Colonia Ensayo sancionó una nueva ordenanza que establece la prohibición de ruidos molestos en cualquier horario dentro de todo el ejido comunal, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el respeto entre vecinos.

Además, se creó el Registro Comunal de Viviendas en Alquiler Temporario y Casas Quintas, con inscripción obligatoria y gratuita para propietarios y responsables, quienes deberán informar estas disposiciones a los inquilinos y responder ante posibles incumplimientos.

La medida responde ante diferentes denuncias que se han radicado durante el verano por la organización de fiestas privadas, supo Ahora. “Estas medidas buscan fortalecer la convivencia y el orden en nuestra comunidad”, expresaron desde la Comuna a través de las redes sociales, donde detallaron qué dice la ordenanza.

Qué dice la Ordenanza Comunal N°114/26 de Colonia Ensayo

La Ordenanza N 114/26 prohíbe los ruidos molestos de cualquier tipo que, por su volumen, duración, frecuencia o características, afectan la tranquilidad, el bienestar, el descanso o la salud de los vecinos, en cualquier horario, dentro del ejido comunal.

El incumplimiento de esta ordenanza podrá dar lugar a denuncias por parte de los vecinos afectados.

Responsabilidad Solidaria. Los propietarios deberan informar estas normas a los inquilinos o usuarios, siendo solidariamente responsables ante posibles incumplimientos.

Registro Comunal de Viviendas en Alquiler Temporario y Casas Quintas. Se creó el Registro Comunal de Viviendas en Alquiler Temporario y Casas Quintas. Todos los propietarios, locadores o responsables deberán inscribirse obligatoriamente.

Inscripción gratuita. El trámite es obligatorio y sin costo. Se deberán presentar datos personales y del inmueble (nombre, domicilio, contacto, ubicación, etc.).

Al momento de la inscripción, la Comuna informará formalmente sobre la prohibición de generar ruidos molestos que afecten la tranquilidad de los vecinos.