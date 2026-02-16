Robert Duvall, el legendario intérprete de El Padrino y Apocalypse Now, falleció a los 95 años

Robert Duvall se consagró con el papel de Tom Hagen en la saga de El Padrino.

El legendario intérprete de El Padrino y Apocalypse Now, Robert Duvall, falleció a los 95 años en su casa en Middleburg, Virginia. Estaba casado con la actriz argentina Luciana Pedraza.

La noticia fue confirmada por su esposa quién anunció oficialmente el fallecimiento del actor a través de la cuenta de Facebook de Duvall.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

Y añadió: “Para el mundo, él era un actor, director y narrador ganador de un Premio de la Academia. Para mí, él era simplemente todo. Su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes, una excelente comida y la cortejo. Para cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable a todos nosotros. Gracias por los años de apoyo que le mostraron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”.

Desde su debut como Boo Radley hasta su consagración como el indispensable Tom Hagen en la saga de El Padrino, su legado dejó una huella indeleble en el séptimo arte, publicó el diario La Nación.

Duval recibió el premio Oscar solo una vez en 1984 por el Tender Mercies, aunque estuvo nominado en cinco ocasiones a lo largo de una carrera que abarcó casi seis décadas.

Duvall alcanzó gran proyección internacional por sus interpretaciones en El Padrino, Apocalipsis ahora y Gracias y favores; papel que le valió el Oscar al mejor actor en 1983. Sin embargo, mantuvo siempre el foco en la honestidad interpretativa por encima del reconocimiento o el éxito comercial.

En enero de 2016, describió su aproximación metódica al trabajo actoral: “Tenía mi propia teoría dentro de una escena, donde te engañas a ti mismo: para obtener un resultado legítimo, deja que el proceso te lleve al resultado, en lugar de ir directamente al resultado”, señaló Duvall a la prensa. “Hay que estar dispuesto a empezar desde cero y decir: ‘Bueno, veamos qué pasa’, en vez de recurrir al método antiguo de ‘Dame algo’”.

El rigor con el que abordó sus papeles resultó evidente en cada rodaje. Su intervención en Apocalypse Now incluyó una de las frases más recordadas del cine: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”. Sobre su interpretación, declaró Duvall a Roger Ebert en 1983: “No tuve tiempo de pensar. Escuché por el intercomunicador que solo podíamos usar los jets durante 20 minutos. Una pasada y se acababa. Me metí completamente en el personaje, y si él no se inmutaba, yo tampoco”.

Cercano a la producción y dirección, Duvall promovió nuevas formas narrativas dentro de la industria estadounidense, como se evidenció en la fundación de Butcher’s Run Films en 1992. La compañía produjo títulos como A Family Thing (1996) y The Man Who Captured Eichmann para la pantalla chica, resaltó el portal de Infobae.

Duvall no ocultó su preferencia por ciertos personajes y construyó lazos sólidos con referentes del sector. “Entré un día en la sala de vestuario de Lonesome Dove y dije: ‘Chicos, estamos haciendo el Padrino de los westerns’”, relató Duvall en una conversación con Stephen Colbert en junio de 2021. “Fueron las dos cosas más grandes de la última parte del siglo XX, creo”.

El vínculo con el guionista Horton Foote resultó crucial en su trayectoria, como señaló el propio Duvall en declaraciones reiteradas. Foote recomendó personalmente al actor para el papel de Boo Radley en Matar a un ruiseñor tras verlo sobre el escenario. Además, escribió los guiones de Gracias y favores y Tomorrow, dos obras clave en el repertorio de Duvall.

Sobre el impacto en la industria y la relación entre vida y oficio, Duvall compartió en una entrevista con Vanity Fair en 2013: “Actué en una producción de All My Sons, de Arthur Miller, y sentí una paz total. Pensé: ‘Vaya, quizá aquí hay algo para mí’”.

El tributo final de Duvall a su trayectoria llegó tras concluir Lonesome Dove: “Ya puedo retirarme, hice algo de lo que puedo sentirme orgulloso”, confesó a la revista American Cowboy. “Interpretar a Augustus McCrae fue como mi Hamlet”.

Una filmografía prolífica y versátil

Durante más de seis décadas, Duvall acumuló siete nominaciones al Oscar y dejó huella con interpretaciones en títulos como The Great Santini, The Apostle, A Civil Action, The Judge y True Grit, en esta última enfrentándose a John Wayne en un duelo memorable. También sobresalió como coprotagonista junto a personalidades como Dustin Hoffman y Gene Hackman en sus primeros años en Nueva York, publicó el portal de Infobae.

Su última etapa incluyó trabajos recientes en Wild Horses (2015), la adaptación de Steinbeck In Dubious Battle (2016), el thriller Widows (2018), y apariciones en 12 Mighty Orphans (2021) y Hustle (2022). En cada uno de sus proyectos, Duvall insistió en una premisa: “No recurría nunca a interpretaciones prefabricadas; buscaba siempre la verdad y la individualidad del personaje”, según reiteró en diversas entrevistas a lo largo de su carrera.