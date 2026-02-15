Colón: quedó inaugurada la Fiesta Nacional de la Artesanía

José Luis Walser, Gimena Bordet y artesanos realizaron el corte de cinta en la 41° Fiesta de la Artesanía en Colón.

En la noche del viernes 13 de febrero se llevó a cabo la inauguración oficial de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, en el predio de acceso a la ciudad de Colón.

El gobernador Rogelio Frigerio envió una salutación explicando que “por razones de agenda que merecen mi intervención” no pudo hacerse presente. En representación del gobierno provincial participó el presidente del Ente Mixto de Turismo Jorge Satto.

Luego de la bendición realizada por el diácono Javier Martí y una oración a cargo del pastor Tito Kuliat, el intendente José Luis Walser junto a su secretaria privada y coordinadora de la fiesta Gimena Bordet, realizaron el tradicional corte de cinta, acompañados por artesanos y tallistas.

Esta fiesta representa “identidad cultural de máxima calidad. La voz artesanal más importante del país. Para los colonenses nuestra fiesta, que ha ido mutando, pero siempre buscando la excelencia”, dijo Walser al dirigir la palabra, publicó el portal El Entre Ríos.

En el acto estuvieron la viceintendenta María Dalleves, intendentes de la región, representantes de las fuerzas de seguridad, legisladores provinciales, funcionarios del Ejecutivo Municipal y concejales, entre otros. El senador por el departamento Colón Ramiro Favre hizo entrega al intendente de un decreto de la Cámara de Senadores.