Narcojuicios en Entre Ríos: juzgarán a decenas de procesados por tráfico de drogas en ciudades y cárceles

El año arrancó con una agenda apretada en los dos Tribunales federales de la provincia y se vienen narcojuicios de relevancia con numerosos procesados por comercio de cocaína y marihuana en distintas ciudades de la provincia y también en unidades penales: desde la organización liderada por el productor Leonardo Airaldi hasta la banda que dirigía desde la cárcel el peruano Wilber Figueroa Lagos.

Para este 19 de febrero está programado el inicio del juicio contra dos bandas que se investigaron en un mismo expediente en el Juzgado Federal de Victoria, en el Tribunal Oral Federal de Paraná. La investigación, iniciada en abril de 2023 por la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos, reveló la existencia de una compleja organización dedicada al comercio de marihuana y cocaína en Victoria. Con el avance de las pesquisas, se identificó que la banda se dividía en dos facciones; una de ellas operaba desde la Unidad Penal N° 5, liderada por Jonathan Luque, quien coordinaba el transporte terrestre de sustancias desde Paraná hacia Victoria para su posterior fraccionamiento y venta.

Los procesados de esta banda son ocho personas: Luciano Torres y Ayelén Montojo, identificados como el escalón preponderante debajo del líder. Eran los encargados de la recepción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución de los cargamentos en Victoria, operando principalmente desde un domicilio conocido como “La Cueva”, donde se halló la mayor cantidad de droga. Jorge Sebastián Andino, señalado como el transportista y proveedor. Según las vigilancias, realizaba viajes desde Paraná para entregar bultos de droga y retirar dinero en efectivo. Carlos Alberto Torres (padre), imputado como el financista y resguardador del dinero de la actividad ilícita. En su domicilio se secuestraron casi 5 millones de pesos. Mirta Alejandra Rossi (madre) y Magdalena Brassesco, habría cumplido el rol de vendedoras al menudeo y, ocasionalmente, guardadoras del tóxico. Escuchas telefónicas las vinculan directamente con la venta de "panes" (marihuana) a clientes Carlos Mariano Torres (hermano), es señalado como vendedor y colaborador. Se registraron conversaciones con su hermano Luciano coordinando la entrega de sustancias y pagos. Mateo Jeremías Torres (otro hermano, es acusado de ser vendedor y colaborador en el fraccionamiento. En su poder se halló una balanza digital y picadores.

La otra facción era liderada por Juan Alexis Millen, que presentaba otras siguientes características. EL liderazgo y base de operaciones estaba encabezado por este hombre, quien se encontraba detenido en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. Este grupo operaba principalmente en el barrio Las Flores de la ciudad de Paraná y dentro de la mencionada unidad penal.

Además del líder, se identificó como parte de la organización a Priscila Millen, Facundo Millen y Paola Busto. Al igual que el grupo de Luque, se dedicaban al comercio de estupefacientes, tanto marihuana como cocaína. Aunque inicialmente la investigación visualizó una organización unificada que se abastecía a través de Jonathan Luque, con el tiempo se consolidó la existencia de estas dos ramas operativas distintas.

El golpe definitivo se dio el 19 de diciembre de 2024, cuando múltiples allanamientos simultáneos permitieron el secuestro de más de 9 kilos de marihuana, 815 gramos de cocaína, balanzas de precisión, elementos de corte y una suma superior a los 5 millones de pesos en efectivo.

El juicio está previsto para este jueves, aunque no todos estarían en el banquillo: el Tribunal instó a las partes a llegar a acuerdos de juicio abreviado. La fiscalía general, a cargo de José Ignacio Candioti, en este tipo de casos evalúa llegar a acuerdos con los acusados de tener roles menores en la banda y llevar a un debate oral a los jefes de la organización narco criminal.

Caso Airaldi

Luego de que el TOF de Paraná rechazara el recurso de Casación presentado por la defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, contra la resolución que disponía la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante (una de Santa Fe y otra de Entre Ríos), estaría todo listo para que el 24 de febrero comience el juicio contra este hombre y otras 13 personas.

El fiscal general Candioti y los defensores en la audiencia preliminar de diciembre.

Tal como ha informado ANÁLISIS, el 24 será el primer día de las ocho audiencias. Serán citados al debate 51 testigos en total, que declararán acerca de las dos causas acumuladas: por la organización que traficaba drogas en Diamante y en Paraná, y la que surgió en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto. La primera investigación demandó varios años en el Juzgado Federal de Paraná y terminó con el procesamiento de los sospechados de comercio de cocaína. La causa de Santa Fe está relacionada no solo por el imputado principal, sino porque allí se habría logrado probar las sospechas iniciales del expediente tramitado en Entre Ríos: que Airaldi, con su puestero José “Pete” Torres, participaba del trasiego de enormes cargamentos de cocaína que llegaban desde Paraguay en embarcaciones o aeronaves, en acuerdo con organizaciones narco de Rosario. Para ello, ponía a disposición sus campos e islas en el Delta en la zona de Las Cuevas, así como la infraestructura y personal que disponía.

El fiscal general Candioti y el adjunto Juan Podhainy acusarán a la banda y, en este caso, también se evalúa acuerdos con los eslabones más bajos de la organización. Los otros acusados son: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.

De Buenos Aires a Concepción del Uruguay

Para el mes de abril, el TOF de Concepción del Uruguay tiene previsto comenzar a juzgar a una banda desbaratada en 2023, liderada por Wilber Figueroa Lagos, el peruano que fue condenado en la famosa causa Narcomunicipio: era el enviado del proveedor del Bajo Flores de Buenos Aires para cobrar la deuda que tenía Daniel Celis, quien se financiaba producto del acuerdo político con el exintendente, ya fallecido, Sergio Varisco.

La investigación comenzó a partir de la información de Gendarmería Nacional Argentina respecto de ventas de drogas en un domicilio de Concepción del Uruguay, que derivó en la detección de una organización criminal liderada por Figueroa Lagos que se proveía de sustancias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, transportándola hacia Concepción. Desde esta localidad luego eran distribuidas a otros puntos de la provincia de Entre Ríos y en menor medida a consumidores finales.

Desde la cárcel, Figueroa Lagos siguió en contacto con gurpos peruanos de Buenos Aires y organizaba la llegada de cargamentos de cocaína a Entre Ríos.

Según la imputación, contaba para ello con la colaboración de Elena Micaela Salas, Marta Susana Páez, Cristian Alberto Domínguez, Johanna Heydi Medrano Mendoza, y Yhosselei Shirley Gallo González. El 29 de noviembre de 2023 se detuvo un colectivo de larga distancia en el cual se trasladaban dos de las investigadas, Gallo González y Medrano Mendoza, con poco más de un kilo de cocaína. Este suceso desencadenó una serie de allanamientos con resultados positivos y la detención de los demás imputados.

Se apuntó que Figueroa Lagos “era el organizador y financista de dichas actividades ilícitas, desde la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos situada en la capital provincial. Entre sus funciones estaba la de planificar y gestionar los viajes de quienes oficiaban de ‘mulas’, la distribución y manejo del dinero”, se detalló.

Gallo González estaba con prisión domiciliaria y se fugó a la República del Perú, donde fue detenida el 13 de mayo de 2025. Desde el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, se cursó el pedido formal de extradición para juzgarla.

El debate comenzará en abril, con la acusación de la fiscal general subrogante, Josefina Minatta.

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, subroga en la fiscalía general del Tribunal Oral Federal y tiene a cargo la acusación en los juicios.

Otra causa importante en la cual se desbarató una banda de distribución de drogas organizada llegó a un acuerdo de juicio abreviado la semana pasada, cuya homologación en una sentencia se conocerá próximamente. Involucraba a nueve personas acusadas de conformar una organización destinada a la distribución y comercialización de drogas en Villaguay, Concordia y Concepción del Uruguay. Varios imputados tienen relación de parentesco -parejas, hijos, hermanos, sobrinos o tíos- y a cuatro de ellos se los acusa de operar desde el interior de dos cárceles ubicadas en las ciudades de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Luis Eduardo Tenis, Marcos Benítez y su pareja Liliana Estefanía Ramírez fueron señalados como los organizadores. Maximiliano Daniel Benítez, Nélida Vanesa Vallejos, Andrés Ismael Ramírez, Juan Alberto Arellano y Héctor Fabián Bogao, están acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de más de tres personas. En tanto, Eliseo Lucas Rafael Arellano fue señalado como coautor del mismo delito agravado, además, por el lugar de comisión.

Cabe destacar que los dos Tribunales están integrados por tres jueces, ya que tras la jubilación de Lilia Carnero y Roberto López Arango, aún no fueron designados nuevos magistrados. Los actuales son Noemí Berros, Mariela Rojas y Jorge Gallino. En algunos casos, el Tribunal es integrado por vocales de otras provincias, como en el caso de Airaldi que participará el juez santafesino Luciano Lauría.