Las sierras vibraron en la jornada de cierre del Cosquín Rock 2026

El aeródromo de Santa María de Punilla fue el escenario del segundo día del icónico festival de montaña, ante una gran diversidad de géneros y de shows de alto voltaje.

Luego de un sábado con figuras y espectáculos de primer nivel, el domingo de cierre no quiso ser menos y, a pesar de algunas nubes amenazantes y de una lluvia indecisa, la gente respondió en buen número para darle un marco interesante al predio. Desde la organización estimaron que hubo cerca de 90 mil personas entre sábado y domingo.

Gustavo Cordera fue uno de los que sorprendió con una masiva convocatoria en su presentación, que contó con la participación de Tito Valenzuela y Osky Righi, guitarristas históricos de la Bersuit.

Párrafo aparte para la actuación de León Gieco, quien subió al Escenario Sorpresa con Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Rosario Ortega y Fernando Samalea (integrantes de la banda de Charly García) para hacer El Fantasma de Canterville, la canción que el propio “bigote bicolor” le regaló. También hizo Solo le Pido A Dios bajo la lluvia, en genuina comunión con el público. Más tarde subió como invitado de Trueno en el Escenario Sur.

Kapanga, Los Pericos y Silvestre y la Naranja fueron algunos de los primeros números más conocidos, mientras que Fito Páez desplegó su icónico repertorio pasadas las 19 en el Escenario Norte, que también contó con las presentaciones de Airbag e YsY A.

Al mismo tiempo del show del rosarino, tuvo lugar el de Divididos en el Escenario Sur, que tampoco defraudó con su batería de hits. Otros platos fuertes de la jornada son Trueno y Guasones en el Escenario Sur, mientras que Las Pastillas del Abuelo y Morat se presentan como bandas de peso en el Escenario Montaña.

Airbag no escatimó en su repertorio e hizo delirar a sus fans al ritmo de sus canciones y su evidente complicidad con sus seguidores, que coparon el Escenario Norte del aeródromo de Santa María.

La lluvia se hizo presente sobre el final de la noche, con las actuaciones de Louta, Peces Raros y Mariano Mellino pasadas por agua, aunque después las precipitaciones se detuvieron.

Fuente: El Doce TV.