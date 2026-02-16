Murieron 500 cerdos tras el incendio de un criadero

Agentes de la subcomisaría de Lucas Sud 1°, en el departamento Villaguay, tomaron intervención esta mañana a raíz de un incendio en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 20.

Arribados al sitio, junto a Bomberos Voluntarios, constataron que un galpón destinado actualmente a la cría de porcinos se encontraba totalmente consumido por el fuego. Como consecuencia del siniestro, se produjo la pérdida de aproximadamente 500 chanchos, entre madres y crías, logrando sobrevivir únicamente un padrillo que habría escapado del interior de la estructura.

Los brigadistas procedieron a las tareas de extinción y enfriamiento, no pudiendo determinar en ese momento las circunstancias que dieron origen al incendio. Se dio intervención a personal de Brigada Abigeato, con conocimiento del Fiscal en turno, quien dispuso la intervención de Perito Bombero a los fines de establecer las causales del hecho.