Se iniciará en Concordia el plan focalizado de vacunación contra el dengue

Este año, el hospital Delicia Concepción Masvernat pondrá en marcha una nueva etapa del plan focalizado de vacunación en la provincia. Desde el miércoles 18, se inmunizará a personas de 15 a 39 años que hayan padecido la enfermedad. Luego se continuará progresivamente en otras localidades.

La vacunación focalizada contra el dengue es una estrategia nacional dirigida a las jurisdicciones que han registrado una mayor incidencia de la enfermedad. En el caso de Entre Ríos, en estas últimas semanas se recibieron 2.000 dosis de la vacuna Qdenga -que consta de un esquema de dos aplicaciones-, que se suman a las que ya se aplicaron en 2024/2025.

En este marco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Epidemiología, definió cómo se implementará la vacunación en la ciudad de Concordia, identificada como prioritaria debido a los antecedentes de casos confirmados. Para dar inicio a esta etapa, el vacunatorio del hospital Masvernat recibió 600 dosis.

Quiénes pueden acceder a la vacuna

La convocatoria no está dirigida a toda la comunidad, sino que tiene una población objetivo acotada. Desde el nosocomio concordiense se aclaró que la vacunación está dirigida a:

- Personas que hayan padecido la enfermedad y hayan sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, para lo cual desde la Dirección General de Epidemiología se proveyó un listado.

- Personas no notificadas y que hayan tenido la enfermedad, quienes deben presentar un certificado médico donde se indique la fecha de inicio de síntomas.

Quienes cumplan con estas condiciones, deben dirigirse al vacunatorio del hospital Masvernat, desde el miércoles 18 de febrero, en el horario de 8 a 16, con documentación que acredite su identidad. Desde la institución se adelantó que no se hará una convocatoria personalizada, por lo cual no se enviarán mensajes ni se tomará contacto telefónico.

Finalmente, se recuerda que, si bien la vacuna reduce el riesgo de formas graves de la enfermedad, no reemplaza las medidas de prevención, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la consulta temprana ante síntomas.