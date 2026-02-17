El Festival Circo Teatro Dorado vuelve a la Plaza Alemania de Paraná

El Festival Circo Teatro Dorado celebrará su octava edición en la Plaza Alemania, barrio Los Gobernadores.

El Festival Circo Teatro Dorado celebrará su octava edición los días 20 y 21 de febrero en la Plaza Alemania, ubicada en el barrio Los Gobernadores. La propuesta, impulsada por la Compañía Teastral junto a la Biblioteca Popular Caminantes, se consolida como una cita cultural del mes de Carnaval, combinando artes escénicas y participación vecinal en un espacio abierto y comunitario.

Como en años anteriores, el encuentro se organiza en torno a un eje temático. En esta oportunidad, el protagonismo será para los títeres y los objetos animados. Muñecos, máscaras y elementos cotidianos transformados en personajes integrarán una grilla pensada para públicos de todas las edades.

La actividad cuenta con el respaldo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná y del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

Instancias de capacitación

El viernes y sábado se llevará a cabo un taller intensivo de construcción y manipulación de títeres y objetos, coordinado por Pola Ortíz. La capacitación está destinada a personas mayores de 16 años.

Viernes, de 17 a 20: jornada dedicada a la construcción.

Sábado, de 10 a 13: práctica de manipulación.

La propuesta busca acercar herramientas técnicas y creativas para explorar el lenguaje del teatro de objetos desde la experiencia directa.

Sábado a puro escenario

Las actividades centrales se concentrarán el sábado a partir de las 19, cuando la plaza se transforme en escenario cultural a cielo abierto. Desde ese horario habrá feria de emprendedores, un taller abierto de máscaras coordinado por Lole Rodríguez, narraciones breves bajo el formato “Cuentos de bolsillo” y un espacio temático ligado al carnaval.

La apertura oficial será a las 20 con la presentación de las payasas Peperina y Patota y el espectáculo Patota Emburbujada, producción de la Compañía Teastral.

Luego, a las 20:50, se sumará una intervención de danza en el espacio público a cargo de Olivia Caminos.

A las 21 se presentará Flor de Tapita, obra de títeres del grupo La Gringa y Compañía, interpretada por Adriana Zambón, artista proveniente del norte entrerriano, en una propuesta orientada a toda la familia.

El cierre de la jornada, previsto para las 22, estará en manos de Tacachica, conjunto de samba reggae conformado por mujeres y disidencias, que aportará el ritmo festivo para despedir la noche.

Con esta nueva edición, el Circo Teatro Dorado reafirma su perfil como espacio de encuentro artístico y social, donde el carnaval se vive como una experiencia colectiva de creación, juego y participación comunitaria.