La Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

Será este sábado 21 de febrero a las 20 en el espacio cultural de calle Matorras 861, Paraná. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura provincial y la entrada es libre y gratuita por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, el programa contará con las actuaciones de los solistas invitados Luis Roggero en violín y Antonio Formaro en piano. En la oportunidad se interpretará la Sinfonía No. 36 K. 425 “Linz” de W. A. Mozart y el Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas de Ernest Chausson.

Sobre Antonio Formaro

Antonio Formaro, ganador del Premio Konex 2009-2019 y recientemente galardonado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, es considerado “uno de los mejores pianistas argentinos” (P. Bardin) y un “pianista de extraordinario talento” (L. Berman). Consolidado por su brillantez técnica y profundidad interpretativa, obtuvo el título de “Doctor en música” por la UCA con una tesis sobre Mendelssohn, lo cual lo posiciona de manera singular entre los pianistas latinoamericanos. Su autoridad sobre este compositor fue reconocida por la Mendelssohn-Gesellschaft en Berlín, de la cual es miembro desde 2017.

Desde su debut en el Teatro Colón a los 17 años, es solista de las orquestas más importantes de Argentina, Latinoamérica y Europa, actuando en salas como la Gewandhaus de Leipzig. En 2020 debutó en la Princeton University y en Canadá, donde se desempeña como docente invitado para disertar sobre la interpretación del período romántico. Asimismo, recorre el país con el proyecto “Las huellas del piano”, declarado de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación, que incluye un documental sobre las giras históricas de grandes pianistas por la Argentina.

Nacido en Wilde, se formó con Perla Brúgola y Manuel Rego, perfeccionándose en Europa con Lazar Berman. Su labor académica incluye la dirección de la Licenciatura en Piano de la UCA y la docencia en la Maestría en Música de Cámara de la UNR. Ha grabado varios CDs que reflejan su expertise en Mendelssohn y la difusión del repertorio argentino, estrenando obras escritas para él por diversos compositores.

Acerca de Luis Roggero

Luis Roggero, Premio Konex 2019. Violinista. Estudió con Doro Gorgatti y con los maestros Humberto Carfi y Ljerko Spiller. Becado por la Fundación Shaw, completó su formación en la International Menuhin Music Academy de Suiza con maestros como Alberto Lysy y Yehudi Menuhin. Integró la Orquesta Mundial de Jóvenes Instrumentistas y la Camerata Lysy-Gstaad.

Desde 1980 es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se desempeña como primer concertino desde 1992. Fue concertino, miembro fundador y director de la Orquesta de Cámara Mayo, presentándose en salas de Argentina, Uruguay, Chile, México, Suiza y Estados Unidos. Como director y solista, realizó giras por Holanda, actuando en el Concertgebouw de Ámsterdam con “Las 8 estaciones”, de Vivaldi y Piazzolla.

Su actividad en música de cámara destaca como primer violín del Cuarteto Argentino y, desde 2012, del Cuarteto Gianneo. Ha sido solista con las principales orquestas del país y desarrolló labor docente en la Universidad Nacional de San Juan y la Orquesta Académica del Teatro Colón. Su discografía incluye el CD “Argentine Masters” y el primer registro mundial del concierto “Aymara” de Luis Gianneo.

La actividad es parte de Cuac! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintas localidades de la provincia.