Federal disfruta las Acciones de Verano con gran participación comunitaria.

Con una propuesta de aquagym abierta y gratuita, más de 130 personas de todas las edades participan este verano en las Acciones de Verano que promueve el Gobierno de Entre Ríos en la ciudad de Federal.

La iniciativa es organizada por el Centro de Educación Física (CEF) Nº 37 dependiente del Consejo General de Educación (CGE), en conjunto con la Municipalidad de Federal y se desarrolla en el natatorio municipal.

Al respecto, la coordinadora del CEF, Ana María Lanz, destacó que el taller “es muy bien recibido por la comunidad y tiene un rotundo éxito”.

A lo que agregó: “Hace dos años que venimos llevando adelante esta propuesta y es muy aceptada por nuestra comunidad”. Enseguida remarcó que se trata de una actividad totalmente gratuita y destinada a chicos, jóvenes y adultos.

La coordinadora también valoró el trabajo articulado con el municipio, que permite sostener este tipo de acciones durante la temporada estival. En ese sentido, indicó que las actividades comenzaron en el mes de enero y continuarán durante todo febrero, promoviendo el acceso al deporte, la recreación y los hábitos saludables.