La película sueca de Netflix que combina crimen y misterio en una historia sin respiro

"El vínculo sueco" llega el 19 de febrero a Netflix.

La nueva entrega de la plataforma de streaming que narra un suceso histórico sin precedentes, en donde se desafió al gobierno en medio de una gran guerra.

Netflix estrena "El vínculo sueco" (Den Svenska Länken), una producción sueca que mezcla drama histórico, intriga y suspenso en un relato basado en hechos reales. La película, dirigida por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson, llega a la plataforma el 19 de febrero de 2026.

Ambientada en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la trama explora una faceta poco conocida de la historia: cómo un grupo de funcionarios suecos desafió la neutralidad de su país para salvar vidas.

El filme, hablado en sueco y alemán, se centra en el departamento jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, donde un burócrata y sus colegas deciden actuar frente a la persecución nazi.

Con un enfoque en la resistencia individual y las intervenciones diplomáticas, la historia destaca cómo el papeleo, las lagunas legales y la discreción se convirtieron en herramientas clave para contrarrestar la maquinaria de guerra.

De qué se trata El vínculo sueco

La película narra la historia de Gösta Engzell, un funcionario sueco que lleva una vida administrativa alejada de los conflictos bélicos. Sin embargo, cuando la persecución contra los judíos se intensifica, su rutina cambia radicalmente.

La llegada de Rut Vogel, una nueva empleada, cuestiona las políticas de neutralidad del departamento y desencadena un giro en la dinámica del equipo. Juntos, utilizan sus habilidades y contactos para salvar vidas, enfrentando riesgos políticos y personales.

La trama se desarrolla en un contexto donde Suecia intenta mantenerse al margen de la guerra, para evitar provocaciones a Alemania. El departamento jurídico, inicialmente reacciona a intervenir, comienza a procesar solicitudes de visado para judíos perseguidos.

Este cambio de política, impulsado por la circulación de rumores sobre los campos de exterminio, transforma a los protagonistas en héroes anónimos. La sinopsis oficial describe cómo estos burócratas, armados con documentos y cortesía diplomática, desafían un régimen despiadado.

Reparto de El vínculo sueco

El elenco está liderado por actores suecos reconocidos, que dan vida a personajes basados en figuras históricas:

-Henrik Dorsin

-Sissela Benn

-Jonas Karlsson

-Marianne Mörck

-Jonas Malmsjö

-Johan Glans

Fuente: Ámbito.