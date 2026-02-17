Por primera vez, la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana será el 18 de febrero

Por primera vez desde la reforma de la Constitución Provincial en 2008, la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos no se realizará el 15 de febrero. Este año, la fecha establecida en la Carta Magna para el inicio del período legislativo coincidió con el domingo 15, con evidente superposición con el feriado largo de Carnaval. Ante este panorama, desde finales de enero y principio de febrero se decidió aplazar la ceremonia para evitar que el acto institucional se diluyera en medio de la festividad. Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, confirmó que la apertura de sesiones se trasladará al miércoles 18 de febrero a las 11.

De esta manera, la fecha originalmente prevista para el 15 se reprograma para el día hábil inmediato, asegurando así que el acto institucional reciba la relevancia que requiere en un contexto de especial trascendencia política para la provincia.

Sesiones preparatorias sin modificaciones

El cambio de fecha para la apertura formal de las sesiones ordinarias no altera las sesiones preparatorias, que se realizarán como estaba previsto. El miércoles 11 de febrero, ambas Cámaras celebraron las sesiones de organización.

No es secreto para nadie en el gabinete del gobernador Rogelio Frigerio, que desde hace un buen tiempo viene elaborando -con un selecto grupo de colaboradores- la letra chica y el mensaje grande del discurso con el cual mañana miércoles inaugurará el 147 período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos.

Quien repase la agendad política, económica y social de Entre Ríos, coincidirá que los temas de salud (con el OSER en un plano importante), seguridad, educación y desarrollo, serán puntos a desarrollar. Mientras que en materia de anuncio prevalece el de la reforma previsional, especificar las obras viales que tendrán financiamiento internacional y tal vez -todavía es una especulación- si habrá terminado su ronda de consultas para impulsar una reforma de la Constitución provincial.

Por otro lado, a dos años de gestión, Frigerio no apelará ahora a la herencia, sino que marcará lo que considera los avances y logros de una gestión que depende -y mucho- del humor del gobierno nacional.

Además, Frigerio -de naturaleza economista- desarrollará de manera permanente en su discurso las referencias a la recaudación, el acceso al crédito, el desarrollo, el cuidado a las economías regionales y la necesidad de fortalecer el frente exportador. Y todo eso en un escenario donde las oportunidades de inversión se presentan en un contexto de avances significativos a nivel Mercosur y Unión Europea y la integración comercial con países significativos como Estados Unidos, por citar un ejemplo.

En cuanto a obligaciones se espera un mensaje claro en materia salarial tanto para trabajadores activos como pasivos; pero también los vencimientos de deuda, los llamados reperfilamientos que tienen aval legislativo.

En materia de obras públicas se espera una clara orientación. Porque se sabe que en Entre Ríos no hay sector privado que la pueda impulsar y que todas necesitan del acompañamiento financiero del Estado, especialmente del nacional. Sin inversión estatal no hay obras públicas y habrá que ver cómo le gobernador logra tranquilizar a la sociedad y al mismo tiempo no inquietar a su socio político electoral del gobierno nacional.