Pulp vuelve a la Argentina: todo lo que tenés que saber y el precio de las entradas

La legendaria banda británica Pulp confirmó su regreso a la Argentina. El grupo liderado por Jarvis Cocker se presentará el viernes 12 de junio de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira latinoamericana titulada “You Deserve Más”.

El anuncio generó expectativa entre los fanáticos locales, especialmente después del recordado show que la banda ofreció en Buenos Aires en 2023, una de las fechas internacionales más celebradas de aquel año. Ahora, el regreso promete una puesta aún más ambiciosa y un repertorio que combinará clásicos con material reciente.

Entradas: fechas y modalidades

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Preventa exclusiva Galicia VISA: jueves 19 de febrero a las 13, con 6 cuotas sin interés (hasta agotar stock).

Venta general: viernes 20 de febrero a las 13, con todos los medios de pago. Con tarjeta Galicia VISA también habrá 6 cuotas sin interés.

Los valores varían según la ubicación: por ejemplo, la entrada para campo general cuesta $125.000, mientras que en platea baja los precios oscilan entre $145.000 y $180.000 y en platea alta van de $65.000 a $110.000.

Una nueva etapa creativa

El regreso de Pulp no se limita a una gira de grandes éxitos. En 2023, la banda se reunió por segunda vez para una serie de conciertos en Reino Unido, Europa y América que fueron recibidos con entusiasmo. Lo que comenzó como una celebración del pasado terminó abriendo una etapa inédita.

Ese impulso derivó en More, su primer álbum en 24 años, producido por James Ford —conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Fontaines D.C.—. El disco fue grabado junto a los miembros históricos Jarvis Cocker, Mark Webber, Nick Banks y Candida Doyle, además de músicos invitados y arreglos de cuerdas a cargo de Richard Jones.

Las nuevas canciones abordan temas como el paso del tiempo, el deseo, la pertenencia y los vínculos, con una intensidad emocional que marca un giro respecto de su producción anterior. Cocker, que en los últimos años desarrolló proyectos solistas y publicó su libro Good Pop, Bad Pop, asumió un enfoque diferente en la escritura: más introspectivo y atravesado por experiencias personales profundas.

El legado y la ausencia

La muerte del bajista Steve Mackey en 2023 también influyó en esta nueva etapa. Aunque no participó de la segunda gira de reunión, su impronta en el sonido de Pulp fue decisiva desde los años noventa. La banda reconoce esa herencia en un trabajo que evita la nostalgia y apuesta por una identidad renovada.

Desde álbumes fundamentales como Different Class (1995) y This Is Hardcore (1998), Pulp se consolidó como una de las bandas más influyentes del britpop, combinando ironía, sensibilidad social y una mirada aguda sobre la vida cotidiana.

En el marco de “You Deserve Más”, la banda británica vuelve a Buenos Aires para confirmar que su vigencia no es un gesto nostálgico, sino la continuidad de una historia que sigue escribiéndose sobre el escenario.

