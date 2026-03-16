Miguel Rep prepara "Charly absoluto", una biografía ilustrada sobre el músico argentino

El dibujante, caricaturista y humorista gráfico Miguel Rep se encuentra en la etapa final de producción de su nuevo libro titulado Charly absoluto, una obra dedicada a la vida y trayectoria del músico argentino Charly García que será presentada el 1° de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El trabajo fue finalizado en su contenido durante los últimos días y actualmente atraviesa la instancia de cierre editorial, que incluye la definición de la tapa, correcciones y ajustes junto a la editorial.

Según explicó el propio autor durante una entrevista en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el libro comenzó a cerrarse formalmente el viernes pasado y ahora entra en la fase final de revisión antes de su impresión, prevista para el 25 de abril, con el objetivo de que llegue a tiempo a la feria.

El dibujante relató que la elaboración de un libro tiene distintos momentos y responsabilidades dentro del proceso editorial. "Hay dos instancias en la hechura de un libro, que es el interior y la tapa. El interior ya lo cerré y hoy es el cierre de la tapa. Ya entregué, pero después están el tema de las correcciones con la editorial, los aportes, las últimas discusiones que son milimétricas", explicó. El trabajo se realizó además a distancia, ya que el dibujante se encuentra actualmente en Pinamar. "Esto a distancia es un trabajo más raro, porque yo estoy a 358 kilómetros de la editorial. Pero bueno, online se puede hacer todo", señaló.

El libro forma parte de una serie de biografías dibujadas que Rep desarrolló en los últimos años, y que en esta oportunidad se centra en una de las figuras más influyentes de la música argentina. El dibujante describió una sensación que suele repetirse cada vez que concluye un trabajo de este tipo. "Cuando yo vea el volumen me va a pasar lo siguiente: voy a tener una gran desilusión y después me voy a empezar a acostumbrar y me voy a de nuevo reconciliar y seguramente con la distancia voy a decir qué buen libro que hice. Es algo que siempre me pasa", contó. Según explicó, esa impresión inicial también está vinculada al modo en que hoy se producen los dibujos, casi siempre en formato digital. "Este asunto de trabajar en la computadora añadió un valor y un desvalor, que es que uno trabaja mucho mirando dibujos que están con una luz atrás, una luz que es fuerte y que le da una especie de tonalidad de base que nunca va a tener un libro, que es opacidad. El papel tiene opacidad y no tiene una luz", describió.

Para Rep, el proceso de reconciliación con una obra suele darse recién cuando el libro empieza a circular entre lectores. "Después, ¿quién va convenciéndote de que hiciste un buen libro? La gente que lo va viendo, los lectores, el diálogo. Por eso es tan importante salir a militar el libro, porque uno está en esta instancia en que lo entrega casi a ciegas", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la mirada externa es fundamental en el proceso de evaluación del trabajo. "Las opiniones son las que hacen el libro adentro de la editorial y que no son objetivos, son laborantes que están con vos tratando de hacer el mejor libro para que después venda. Y después está la opinión de la gente, de los lectores, de los críticos y eso es lo que te va reconciliando con el público", agregó.

En el caso particular de Charly absoluto, el autor considera que la figura del músico representa un desafío especial dentro de la serie de biografías que ha realizado. "Creo que acá, al ser un personaje como Charly García, tan argentino y tan cambiante y tan polifónico, incluso por la música, porque estás trabajando con alguien que hizo hermosa música, hermosas letras y que tiene una vida tremenda", explicó.

El dibujante reconoció que su contacto directo con el músico fue mínimo, aunque sí tuvo la oportunidad de verlo de cerca en alguna ocasión. "No, nunca jamás en la vida", respondió cuando le preguntaron si había hablado con él. Luego recordó una experiencia vinculada a una gira musical."Una noche estuve con Fito Páez, me invitó a una gira que hizo por Río de Janeiro y después en Bogotá. Y en Bogotá estuvo Charly con Mercedes Sosa, que se juntó con Fito. Entonces Fito me invitó a pasar la noche en la habitación del hotel con Charly, entonces ahí vi el Charly más enfadado posible y esa es la visión más cercana que tuve", relató.

Según contó, aquella escena le permitió observar de cerca algunas de las facetas del músico, aunque el retrato que propone el libro surge principalmente de otras fuentes. "Ese es el Charly que yo tengo de experiencia, pero eso se matiza mucho con verle la vida de manera de la lectura de libros que hay acerca de él, que hay libros muy buenos escritos, ninguno dibujado, pero todos escritos. Y después con muchas imágenes que hay en YouTube y tu propio Charly, el propio Charly que te acompañó en tu vida", explicó.

El dibujante considera que el proyecto también se nutre del vínculo generacional que muchos argentinos tienen con la obra musical de García. "El propio Charly que te acompañó en tu vida, en la vida de manera musical y literística, y que cuando lo ordenás por culpa de hacer un libro, cerrás el rompecabezas", sostuvo.

Rep contó además que uno de sus dibujos recientes del músico llegó a manos del propio García durante el último año. "No sé cuál es la opinión de él, pero le llegó, porque el secretario ese que siempre sale empujándole la silla a Charly estaba en un FA que hace Mex Urtizberea y que yo soy dibujante ahí. Yo justo en ese FA hice un dibujo de Charly saltando, entonces como estaba el secretario pidió ese dibujo, se lo di ahí mismo, se lo dio a Charly y tuve un comentario elogioso", relató.

El autor estima que el propio músico podrá conocer el material antes de su publicación formal. "Le va a llegar a Charly, incluso creo que le va a llegar antes de que sea impreso. La impresión está prevista para el 25 de abril para que salga en la feria y se presente en la feria del libro el 1 de mayo y yo creo que antes ya le va a llegar", afirmó.

Mientras tanto, el dibujante continúa trabajando en la tapa del libro. Según dijo, es también una de las etapas más solitarias del trabajo artístico.

Finalmente y aun con las dudas habituales del proceso creativo, Rep señaló que los comentarios que recibió hasta ahora sobre el material le permiten mirar el proyecto con optimismo. "Los comentarios que obtuve hasta ahora de gente dibujo a dibujo y de gente muy cercana me han dicho que es un librazo. Ahora me tengo que convencer yo", concluyó.