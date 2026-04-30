Valorar más el diálogo

Una crítica recurrente al estilo de gestión de Rogelio Frigerio es la falta de diálogo con la oposición. Los intendentes del PJ fueron convocados escasas semanas, los legisladores nacionales siguen esperando que les concedan una audiencia, los diputados y senadores provinciales han participado en alguna reunión por la reforma previsional, pero no mucho más que eso.

Y esto no es solo referente al peronismo, sino también a otros espacios. Hablábamos esta mañana con el diputado libertario de Gualeguaychú Carlos Damasco y nos decía que ellos no obtienen ninguna respuesta por parte de la mayoría de los funcionarios. Y en verdad cuesta entender que suceda tal situación, que es lo mismo que le reclamaban los entonces legisladores opositores a Sergio Urribarri y a Gustavo Bordet, cuando eran los gobernantes. Pero, además, va en contra de lo que el oficialismo viene pregonando desde el minuto cero de esta administración, en cuanto a la necesidad de transparencia. Aparece como preocupante que los funcionarios principales del Poder Ejecutivo no respondan los pedidos de informes de los legisladores opositores. Esperemos no se transforme en una práctica permanente y sea solo un lapsus de ministros, secretarios de Estado y funcionarios de primera línea. Porque la gente lo anota. Lo registra.

En ese marco, celebramos la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, en una sesión especial de la Cámara de Diputados a la que asistió para exponer sobre salud mental, uno de los temas más preocupantes de la realidad actual. Si bien no faltaron las chicanas y algunos pases de factura quizás fuera de lugar, se produjo un intercambio rico que esperemos que redunde en mejoras en las políticas públicas y en la legislación al respecto.

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En el plano político, Frigerio sigue ganando visibilidad a nivel nacional. Hace un par de semanas fue una disertación con tono federal, luego reuniones con los principales funcionarios de la Casa Rosada y ahora una mención explícita del analista político del diario La Nación, Carlos Pagni, que en su popular columna lo mencionó directamente como uno de los candidatos a la Presidencia de la Nación que tiene en mente Mauricio Macri. ¿Se estará gestando otro sueño entrerriano? Por lo pronto, el propio Frigerio les ha dicho a dirigentes de su círculo más cercano que él no aceptará ninguna precandidatura nacional y que su apuesta será por otro período en Entre Ríos y quiere instalarse definitivamente en esta provincia, en Paranacito -donde tiene su residencia y su proyecto de trabajo-, pese a las ofertas de puestos políticos de trascendencia en Buenos Aires -para futuras instancias- o en el exterior.

Lo cierto hasta ahora que en su gira por el interior Macri vendrá a Entre Ríos y aunque no hay fecha confirmada la visita ya se está organizando. Está todo por verse en el plano electoral, no está claro si habrá PASO o no, cuándo se va a votar, mucho menos los candidatos. Acotemos que la nueva ley electoral aprobada en noviembre de 2024 dice claramente que la elección provincial es simultánea con la nacional o separada, en el cuarto domingo de junio, que es, hoy por hoy, lo que se pretende en ámbitos del gobierno de Frigerio.

En este sentido habrá un encuentro del peronismo nacional en Parque Norte este viernes 1° de Mayo que contará con la participación de varios dirigentes entrerrianos.

El peronismo federal traza su rumbo en Parque Norte: la macro no se toca, horizontalidad y deskirchnerización es la idea.

Y Parque Norte ya marca ausencias fuertes en el PJ de Entre Ríos. El inquieto diputado nacional Guillermo Michel es uno de los organizadores, junto a Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y el santafesino Marcelo Lewandoski.

Lo que explican es que no será un ámbito para hablar de candidaturas, sino un espacio para empezar a pensar un plan de gobierno de cara a lo que ellos llaman “la reconstrucción nacional”.

Mientras tanto, en esta provincia, todavía tiene sus coletazos la resolución del Tribunal de disciplina del PJ, de pedir la expulsión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi y de su lugarteniente, el cuestionado abogado Guillermo Reggiardo. Lo que deberá definir el próximo Congreso del partido. Nadie habla de las sanciones menores a otros dirigentes, solo de Rossi y Reggiardo, a quienes en la cúpula del PJ se la tenían jurada por las jugarretas que han venido haciendo en los últimos años. Rossi nunca se hizo cargo de su historia de poder y vinculada a la corrupción. Fue condenado y tiene otras causas. Y pasó a ser uno de los mimados de Frigerio en estos tiempos. Con reuniones reiteradas -algunas públicas, otras privadas- con él o sus principales funcionarios (sorprendió verlo a Rossi y a su mujer senadora provincial, este último martes, ingresando a la Casa de Gobierno por la puerta de calle Córdoba, por donde ingresa regularmente el gobernador y sus ministros), con acuerdos políticos y económicos para apoyar la administración comunal de Santa Elena. Y el peronismo muchas veces es sanguinario con esos movimientos, más allá de sus contradicciones y decisiones absurdas. Nadie olvida que en los últimos tiempos fueron condenados Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez, entre otros, por graves delitos de corrupción y nadie dijo nada desde la conducción del PJ o que fueron innumerables los candidatos que se presentaron por fuera de las estructuras partidarias en diferentes elecciones y no hubo sanciones ni expulsiones.

Mientras tanto, el frigerismo hace acuerdos políticos con Rossi o con José Ángel Allende, titular eterno de UPCN, y rompe las reglas de la transparencia o de la necesidad de ficha limpia en la provincia, porque tales dirigentes son la antítesis de lo que se pregona.

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En el ámbito judicial -mientras tanto- se conoció por estas horas la decisión del ex gobernador Gustavo Bordet de no ampararse en los fueros que tiene como diputado nacional y permitir que la justicia allane sus propiedades. Recordemos que la semana pasada hubo un allanamiento en la casa de su hija en Paraná y hay pedidos librados en relación a otros domicilios que no se pudieron concretar por los fueros que goza tanto Bordet como su esposa, la diputada Mariel Ávila.

Todo esto es en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito sobre el patrimonio de Bordet y su grupo familiar que lleva adelante desde Concordia el fiscal José Arias, a quien Bordet no pierde oportunidad de criticar por la tarea que está llevando adelante.

La Ley de Fueros establece que no se pueden allanar ni los domicilios ni las oficinas de los legisladores. No se sabe aún qué conducta adoptará al respecto la diputada Ávila, sí trascendió que ya ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia y al Congreso de la Nación (por Bordet) el pedido de autorización para llevar a cabo los procedimientos.

El exgobernador está preocupado por la causa judicial, no por lo que pueden encontrarle, sino porque entiende que existiría una mano negra para tenerlo contra las cuerdas y hasta apostar a su enjuiciamiento y condena, tal como sucederá seguramente con Sergio Urribarri en una causa idéntica. Bordet quiere seguir haciendo política (aunque descartó en este programa la posibilidad de presentarse como candidato a intendente de Concordia) y sabe que una condena judicial lo dejaría fuera de carrera y prácticamente en el ostracismo político.

(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 29 de abril de 2026.