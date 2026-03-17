El blues de Chicago llega a Paraná: Maurice John Vaughn se presenta en Tierra Bomba

El pulso del blues más auténtico aterriza en Paraná. El músico estadounidense Maurice John Vaughn llegará a la ciudad en el marco de su gira sudamericana para presentarse el próximo domingo 22 de marzo en Tierra Bomba, dando inicio a una nueva edición de la Peña Negra Anti Domingo.

La cita será desde las 21 en el espacio cultural ubicado en calle Urquiza 1.214, en una noche que promete un recorrido por las raíces y las múltiples vertientes del género. La apertura estará a cargo del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues, que ofrecerá un set dedicado a los grandes referentes del blues tradicional.

Vaughn, guitarrista, saxofonista, pianista y cantante, es una figura consolidada dentro de la escena de Chicago. Su música combina el blues con el R&B, en un estilo propio atravesado por influencias de nombres como Muddy Waters, Howlin' Wolf y B.B. King. Con una carrera que comenzó en los años 70, ha compartido escenario con artistas de renombre y desarrollado una obra que conjuga virtuosismo, experiencia y una fuerte conexión con el público.

Lejos de los shows distantes, sus presentaciones se caracterizan por la cercanía y la interacción: Vaughn construye un clima íntimo, donde cada canción parece contada en primera persona. Su propuesta, además, incorpora matices humorísticos y una impronta pedagógica que se nutre de su experiencia tocando para públicos diversos.

El concierto en Paraná forma parte de una gira que incluye presentaciones en Brasil y Uruguay, y se inscribe en una escena local que en los últimos años viene consolidando espacios de difusión del blues. En ese entramado, la Asociación Litoraleña de Blues cumple un rol clave: desde 2016 impulsa conciertos, jams y actividades formativas, promoviendo el crecimiento del género en la región.

La noche del domingo será, así, un cruce entre la tradición internacional y la escena local, en un encuentro que promete intensidad, historia y música en estado puro.