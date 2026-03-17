Falleció Alejandro Casavalle, referente de la gestión cultural y la formación teatral en Argentina

La comunidad artística nacional recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Alejandro Casavalle, quien a los 58 años se encontraba al frente de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El deceso de este polifacético creador, que desarrolló una labor fundamental como director, dramaturgo, docente y gestor público, fue confirmado por el organismo que conducía y generó una inmediata reacción de afecto y respeto entre sus pares. Casavalle dedicó su vida a fortalecer el tejido de la producción teatral argentina, trabajando en la formación de nuevos talentos en universidades, en talleres y en la coordinación de espacios culturales.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 1968, inició su camino en el teatro a una edad temprana, impulsado por una vocación que lo llevó a formarse con los referentes más importantes de la escena nacional. Tras sus primeros pasos en los talleres de Agustín Alezzo, profundizó sus conocimientos con Augusto Fernandes, Julio Chávez y figuras internacionales de la talla de Eugenio Barba y Julia Varley, integrantes del prestigioso Odin Teatret. Esta formación le permitió desarrollar un lenguaje propio que aplicó en más de cincuenta espectáculos teatrales, muchos de los cuales fueron representados en ciudades como Nueva York, Madrid, San Pablo y México.

En su faceta de gestor cultural, Alejandro Casavalle ocupó cargos de alta responsabilidad institucional, como el de director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente. También tuvo a su cargo la gestión del Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo, además de desempeñarse como programador en el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Su labor también tuvo un fuerte impacto en la pedagogía artística, ya que dictó seminarios en la Universidad de Palermo, la Universidad de Belgrano y el Centro Cultural Ricardo Rojas.

La Asociación de Actores y Actrices lo despidió con un sentido mensaje: "Con profundo pesar despedimos a Alejandro Casavalle, actor, director, docente, dramaturgo y gestor cultural, cuya extensa trayectoria dejó su huella en las artes escénicas de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él espacios de trabajo y creación".