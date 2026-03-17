Gualeguaychú recibirá una nueva edición de la fiesta de San Patricio

La ciudad de Gualeguaychú se prepara para recibir una nueva edición de la festividad de San Patricio, un evento que reunirá a productores de cerveza artesanal, sectores gastronómicos y músicos de nivel nacional. La celebración se llevará a cabo durante este sábado 21 y domingo 22 de marzo en el sector de la costanera local. El evento busca dinamizar la oferta turística y cultural de la ciudad, brindando un espacio para que los emprendedores del sector cervecero puedan dar a conocer sus variedades.

El despliegue contará con un patio de comidas, puestos de bebidas artesanales y una grilla artística que se extenderá durante ambas jornadas.

El primer día, la programación musical estará orientada a diversos géneros que van desde los sonidos tropicales hasta el reggae. Sobre el escenario principal se presentarán las agrupaciones La 10, Rebelión Reggae y La 440, quienes serán los encargados de musicalizar la tarde y noche en la ribera del río Gualeguaychú. Además de las propuestas artísticas, se podrá recorrer un sector dedicado exclusivamente a los food trucks, donde se ofrecerán diversas opciones de platos rápidos y elaboraciones locales diseñadas para maridar con las distintas variedades de cerveza que estarán disponibles en el predio.

Para la jornada de cierre, prevista para el domingo, la cartelera artística se volcará hacia el género rock con las actuaciones de las bandas Tres Cuartos y Mardi Gras. El punto culminante de la festividad será la presentación de Piti Fernández, un conocido músico de la escena nacional, que será el encargado de realizar el cierre del festival.

El costo de entrada para una sola jornada es de $25.000, y de $30.000 el ingreso durante ambos días del festival. Para reservas, comunicarse al 3446 593067 o comprar por Passline.