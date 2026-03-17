Invitan a celebrar el Día Internacional del Artesano y la Artesana

Este jueves se celebrará el Día Internacional del Artesano y la Artesana.

Será este jueves 19 de marzo en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías (Urquiza 1239, Paraná), organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Habrá demostraciones en vivo y visitas guiadas para escuelas, de 10.30 a 19hs. Entrada libre y gratuita.

La actividad contará con la participación del maestro artesano Rafael Varisco, distinguido con el tercer premio en el Patio de Tallistas de la Fiesta Nacional de la Artesanía, quien realizará demostraciones en vivo de su trabajo y una mesa práctica destinada a estudiantes y visitantes.

Además, la profesora de Artes Visuales y Artesana Ceramista, Silvina Ábrego, coordinará visitas guiadas para delegaciones escolares, con el objetivo de acercar a los estudiantes al valor cultural y productivo de la artesanía entrerriana.

La jornada busca promover el encuentro entre artesanos, estudiantes y la comunidad, revalorizando los oficios tradicionales y el patrimonio cultural de la provincia.

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