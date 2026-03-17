Paraná será sede de “Abrazando Savia”, un encuentro que impulsa la creación musical

La ciudad de Paraná se prepara para recibir una nueva edición de Abrazando Savia, el encuentro de composición organizado por el Colectivo Compositoras de Entre Ríos, que este año desarrollará su tercera edición en distintas etapas a lo largo de 2026.

La propuesta se llevará adelante los días 11 de abril, 13 de junio y 8 de agosto, con actividades que tendrán lugar en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música. El ciclo reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en un espacio que combina formación, producción y circulación de obra.

Más que un evento puntual, Abrazando Savia se plantea como un territorio de encuentro para quienes trabajan en la creación musical. Talleres, charlas y recitales conforman una programación que busca poner en diálogo distintas miradas y experiencias en torno a la composición.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la visibilización de la producción musical de mujeres y disidencias, promoviendo la equidad de géneros dentro del campo artístico. En ese sentido, la iniciativa apunta no sólo a difundir obras, sino también a fortalecer procesos creativos y generar instancias de profesionalización.

Cada jornada contará con talleres enfocados en distintos aspectos de la composición —como la voz, la melodía, la rítmica y la palabra— a cargo de reconocidas artistas: Nora Sarmoria en abril, Vivi Pozzebón en junio y Magdalena Matthey en agosto. Además, las invitadas ofrecerán presentaciones en vivo y compartirán espacios de intercambio con el público.

Con una convocatoria abierta, el encuentro está dirigido tanto a personas con experiencia en la composición como a quienes estén dando sus primeros pasos, invitando a explorar nuevas formas de creación y a construir comunidad en torno a la música.

En un contexto donde los espacios de formación y circulación artística resultan clave, Abrazando Savia vuelve a posicionar a Paraná como un punto de referencia para el desarrollo de la música desde una perspectiva colectiva y diversa.