El Foro Cultural de la UNL recibe una propuesta que aborda los años 70 y el presente

En el marco de la agenda conmemorativa por el Mes de las Mujeres y el ciclo Viernes de Escénicas, se llevará a cabo la función de la obra "Ultima versión" este viernes 20 de marzo a las 21, en la Sala Maggi del Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, espacio ubicado en calle 9 de Julio 2150 de la ciudad de Santa Fe. Esta pieza teatral fue seleccionada mediante la convocatoria de Foro Abierto Escénicas impulsada por la Secretaría de Extensión y Cultura de la casa de altos estudios.

La trama de la obra sitúa al público en la cotidianeidad de una mujer que comparte el espacio de su cocina con una mascota antigua. Este vínculo animal funciona como el disparador que motiva a la protagonista a reconstruir sus recuerdos y transitar nuevamente por las experiencias vividas durante la década del setenta. Con una duración de aproximadamente 55 minutos, la propuesta utiliza elementos para conectar aquel contexto histórico con las percepciones del presente y plantea un diálogo activo con la actualidad, sugiriendo la importancia de mantener presente la palabra frente a escenarios que el texto define como inciertos y reforzando la idea de la memoria como una herramienta de transformación social.

El equipo de trabajo detrás de esta producción cuenta con la autoría e interpretación protagónica de Indiana Bonfanti, la dirección general de la obra está a cargo de Gastón Díaz, las actuaciones de Lucio Rodríguez, Ana Guerra, Yasu Peltzer, Alonso Cabrera y Dardo Tortul, el diseño escenográfico y visual de Fermín Amado, el diseño de proyección de Gastón Miranda y en la realización del personaje de la mascota Juan Candioti.

Las entradas tienen un valor de $12.000. Los tickets pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Foro Cultural UNL, la cual permanece abierta los días viernes a partir de las 18. Para reservas, comunicarse al 342 4877660.