La ciudad de Viale se prepara para celebrar dos noches de baile y carnaval

La localidad entrerriana llevará a cabo la festividad denominada Noches de Baile y Carnaval este sábado 21 y domingo 22 de marzo. El evento tendrá lugar en el predio del Paseo Ferroviario a partir de las 21, con el objetivo de brindar un espacio de encuentro recreativo para las familias de la zona y promover la cultura del carnaval entrerriano a través de la música y el baile. La propuesta contempla una cartelera artística que incluye la participación de grupos musicales de distintos géneros y el despliegue de comparsas invitadas.

Para la noche del sábado, la programación artística se enfocará en el ritmo de la cumbia y el chamamé, con presentaciones Los Príncipes, Beto Cane y sus Chamameceros, el grupo Preguntale Aquel, y Humberto y los Amantes de la Cumbia.

La jornada de cierre, prevista para el domingo, mantendrá el espíritu festivo con una fuerte presencia de la tradición del carnaval y el folclore, con el desfile de la Comparsa Fugaz, proveniente de la localidad vecina de Seguí y las actuaciones musicales de Pasión Campera, Los Saraluceños, Ladran Sancho y la Bandita Edelweiss.

La organización dispuso además la instalación de un patio gastronómico con sabores locales, una feria de emprendedores y un servicio de cantina para complementar la oferta de entretenimiento durante ambas jornadas.

La entrada será libre y gratuita.