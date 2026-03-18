Lanzan una nueva convocatoria para relevar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia

El objetivo es identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades. Está dirigida a organismos, instituciones, organizaciones culturales y a la comunidad en general.

Según lo establecido por la Ley Provincial de Patrimonio Cultural Nº 10.911/21, el Patrimonio Cultural Inmaterial comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Se incluyen, entre otras manifestaciones, las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los ritos y celebraciones, los conocimientos vinculados a la naturaleza y las artesanías.

Por consultas comunicarse al Área Patrimonio Cultural y Ambiental: Buenos Aires 282 (primer piso) Paraná, de lunes a viernes de 7 a 14 o al correo electrónico: patrimonioinmaterial.entrerios@gmail.com

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