Paraná recibirá este viernes una Jornada Federal de Desarrollo CAB

La actividad será gratuita y se desarrollará este viernes en las instalaciones del AEC.

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), junto a la Asociación Paranaense de Básquet (APB), lanzó la invitación para la Jornada Federal de Desarrollo CAB. Será este viernes 17 de octubre desde las 17 en las instalaciones del Atlético Echagüe Club (25 de Mayo 555).

La actividad forma parte del ciclo de presentaciones que la Confederación Argentina de Básquet (CAB) realiza en distintas provincias del país, con el propósito de compartir avances, programas y proyectos que se vienen desarrollando en las diferentes áreas institucionales.

En esta oportunidad, la jornada contará con la presencia de Agustín Luchtenberg, jefe de Prensa y Comunicación de la CAB; Verónica Rindone, jefa de Recursos Humanos del Instituto CAB (ICAB); y Diego Gestal, jefe de Infraestructura de la Asociación de Clubes (AdC) y de la CAB.

El encuentro está destinado a entrenadores, jugadoras, jugadores y dirigentes de las instituciones deportivas de toda la provincia y de las regiones vecinas. Será un espacio participativo y de intercambio, con una duración aproximada de dos horas, donde los asistentes podrán conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en las distintas áreas de la CAB.

La participación es libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través de un formulario.

Fuente: FBER