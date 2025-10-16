Nicole Tapari: “Siempre me brindo al equipo intentando hacerlo lo mejor posible”

La gualeguaychuense Nicole Tapari fue protagonista de los dos últimos triunfos de Obras Basket en la Liga Nacional Femenina y analizó el buen presente del Tachero, que superó a Berazategui por 67 a 62 y Tomás de Rocamora por 75 a 52, en Concepción del Uruguay.

"Somos un equipo en formación, llegaron jugadoras de gran jerarquía y partido a partido vamos a ir sintiéndonos mejor como equipo. Tenemos que seguir trabajando por este camino", expresó Tapari que fue una de las máximas anotadoras de su equipo. Ante Berazategui sumó 13 puntos y dos triples, mientras que frente a Rocamora anotó 12 puntos y logró dos triples adicionales.

"En lo personal, siempre me brindo al equipo intentando hacerlo lo mejor posible. Defendiendo y en ataque tomando los tiros que el sistema me ofrece", expresó sobre su performance. Sobre los próximos desafíos que se les vienen, la escolta explicó: "Seguimos intentando llegar a nuestra mejor versión, buscando identidad como equipo y que cada una vaya encontrando su rol. Obviamente queremos ganar todos los partidos, pero debemos intentar jugar cada vez mejor".

Con estas victorias, las Rockeras refuerzan su confianza y se preparan para la próxima gira exigente en Neuquén. Allí enfrentarán a Independiente el martes a las 18.30 y a Biguá el miércoles a las 18.30, manteniendo la defensa y la fluidez como sus principales armas en cancha.