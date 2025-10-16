Nicole Tapari: “Siempre me brindo al equipo intentando hacerlo lo mejor posible”

La escolta de Gualeguaychú habló del buen momento de las Rockeras en la Liga Nacional Femenina.
La gualeguaychuense Nicole Tapari fue protagonista de los dos últimos triunfos de Obras Basket en la Liga Nacional Femenina y analizó el buen presente del Tachero, que superó a Berazategui por 67 a 62 y Tomás de Rocamora por 75 a 52, en Concepción del Uruguay.
"Somos un equipo en formación, llegaron jugadoras de gran jerarquía y partido a partido vamos a ir sintiéndonos mejor como equipo. Tenemos que seguir trabajando por este camino", expresó Tapari que fue una de las máximas anotadoras de su equipo. Ante Berazategui sumó 13 puntos y dos triples, mientras que frente a Rocamora anotó 12 puntos y logró dos triples adicionales.
"En lo personal, siempre me brindo al equipo intentando hacerlo lo mejor posible. Defendiendo y en ataque tomando los tiros que el sistema me ofrece", expresó sobre su performance. Sobre los próximos desafíos que se les vienen, la escolta explicó: "Seguimos intentando llegar a nuestra mejor versión, buscando identidad como equipo y que cada una vaya encontrando su rol. Obviamente queremos ganar todos los partidos, pero debemos intentar jugar cada vez mejor".
Con estas victorias, las Rockeras refuerzan su confianza y se preparan para la próxima gira exigente en Neuquén. Allí enfrentarán a Independiente el martes a las 18.30 y a Biguá el miércoles a las 18.30, manteniendo la defensa y la fluidez como sus principales armas en cancha.