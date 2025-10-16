Intendentes Vecinalistas de Entre Ríos se reunieron en Urdinarrain para abordar diversos temas

Repasaron temas como las obras en los municipios, las coparticipaciones y el desarrollo de las gestiones de gobierno.

El intendente de Colón, José Luis Walser, y sus pares vecinalistas de la provincia de Entre Ríos se reunieron en Urdinarrain para discutir temas de interés común y fortalecer la cooperación entre los municipios.

Durante la reunión, los intendentes analizaron el contexto económico nacional y provincial, y discutieron la situación política actual. También compartieron experiencias y desafíos en cuanto a obras y proyectos en sus respectivos municipios.

Además, planificaron próximas reuniones de trabajo para seguir fortaleciendo la cooperación y la gestión conjunta. Asimismo, abordaron el tema de las coparticipaciones provinciales y nacionales, fundamentales para el desarrollo de sus comunidades.

“Esta reunión es un paso importante para fortalecer la unidad y la cooperación entre los municipios de Entre Ríos”, destacó José Luis Walser.

Y agregó: “Estamos comprometidos con trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”.

"La reunión en Urdinarrain es un ejemplo del compromiso de los intendentes vecinalistas con la región y su gente", destacaron.