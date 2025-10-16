Nacionales

Transfemicidio: confirmaron que el cuerpo hallado en un canal de Neuquén es de Azul Semeñenko

16 de Octubre de 2025 - 09:35

El cuerpo encontrado el martes pasado en un canal en la zona de Valentina Norte, en Neuquén, corresponde a Azul Semeñenko, la mujer trans que era intensamente buscada desde el 25 de septiembre.

Según el informe preliminar de la autopsia, Azul murió por causa de "heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos". Además, se informó que presentaba fracturas en la cara. El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico.

Azul Mía Natasha Semeñenko tenía 49 años y trabajaba en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias de Neuquén. El gobierno provincial declaró dos días de duelo en su memoria. La causa es investigada bajo la carátula de transfemicidio.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos