Paraná: empresa de transporte urbano incorporará 120 trabajadores y los interesados ya pueden anotarse

La empresa adjudicataria del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná, sumará 120 empleados, entre choferes, administrativos y mecánicos. El gerente Hugo Ruiz explicó los requisitos y cómo presentar el currículum.

La ciudad de Paraná se prepara para una renovación del transporte urbano de pasajeros, que entrará en vigencia en diciembre con la adjudicación del servicio a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por San José S.A. y Kenia S.A.

En este contexto, el gerente de la UTE, Hugo Ruiz, confirmó a Canal Once que la firma incorporará unos 120 trabajadores: “Serán 90 choferes y alrededor de 30 empleados administrativos y mecánicos”.

“Estamos en una etapa a full, empezando a recibir unidades, que pasan por pintura y ploteo. Estamos minuto a minuto con todo el proceso”, explicó Ruiz, al detallar los preparativos para la puesta en marcha del nuevo servicio.

Convocatoria abierta en Paraná

El gerente informó que la empresa ya abrió la convocatoria para todas las personas interesadas en formar parte del equipo, e invitó a acercar currículums al predio ubicado en ruta 12 y Jorge Newbery, donde antes funcionaba la logística de La Serenísima.

“Convocamos a conductores, administrativos y mecánicos en todas las especialidades. Las personas pueden presentarse a cualquier hora porque hay personal permanente. Todo el que califique será llamado para entrevistas”, sostuvo Ruiz.

Entre los requisitos principales para los empleos en transporte urbano de Paraná, se solicita licencia de conducir profesional vigente, experiencia comprobable en manejo de pasajeros o vehículos pesados, conocimientos de vialidad urbana, disponibilidad para turnos rotativos y secundario completo. Para conocer más sobre la convocatoria clic aquí.

Ruiz aclaró que los choferes que actualmente trabajan en ERSA pueden presentar su currículum como cualquier persona, dado que el pliego “no prevé la modalidad de traspaso automático”. “Si bien la experiencia es muy importante, la empresa tiene un plan de capacitación según nuestro estilo. Nos basamos en la formación permanente del personal”, subrayó.

Además, el representante de la UTE enfatizó que todos los empleados serán de Paraná. “No traemos personal de Misiones. Inclusive las jefaturas son locales. Estimamos un total de 120 trabajadores entre conducción, administración y taller”, precisó.

Calibración del servicio y proyección

En paralelo, la empresa avanza con estudios técnicos para ajustar la frecuencia y velocidad comercial de las unidades. “Estamos calibrando diversas esquinas y haciendo conteos de tránsito vehicular de 6 a 20 horas para conocer cómo se mueve la ciudad”, explicó Ruiz.

“No es un tema menor: hay una gran cantidad de motos, autos y camionetas porque la gente no se vuelca al transporte público. Creemos que eso va a mejorar cuando el servicio sea confiable y atractivo, con viajes de 20 minutos en lugar de una hora”, expresó.

“Queremos cumplir con los horarios y ofrecer un sistema que funcione. Cuando algo no se cumpla, se trabajará para corregirlo”, concluyó el gerente.