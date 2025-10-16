Pensar Paraná: charlas abiertas para conocer la historia que dio forma a la ciudad

El ciclo tendrá lugar este jueves, de 18 a 20.30, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, con la participación de los arquitectos Mariana Melhem y Fernando Ponce, junto a la profesora Valentina Uranga.

El ciclo se enmarca en el camino hacia el bicentenario de Paraná, que se celebrará el 26 de agosto de 2026, fecha en la que se cumplirán 200 años desde que la legislatura provincial, durante el gobierno de Vicente Zapata e impulsada por Justo José de Urquiza, declaró ciudad a la entonces villa.

La propuesta tiene como objetivo poner en valor la identidad de Paraná, difundir investigaciones historiográficas, promover la articulación entre educación, cultura y comunicación, y acercar a la comunidad distintos contenidos que forman parte de la idiosincrasia local.

Está dirigido a docentes de todos los niveles, estudiantes de historia, turismo y ciencias sociales, y al público en general interesado en conocer y debatir sobre los ejes fundamentales de la historia local. Quienes participen recibirán certificado de asistencia.

Programa

-18 a 18:40 El Parque Urquiza y los procesos de cimentación de ciudades costeras de Entre Ríos. Disertante: Arq. Mariana Melhem

-18:50 a 19:30 Una mirada a la arquitectura de Paraná. Desde la Iglesia hasta la Fábrica. Disertante: Arq. Fernando Ponce

-19:40 a 20:20 Túnel Subfluvial: historia del esfuerzo, decisión y federalismo de dos provincias argentinas. Disertante: Prof. Valentina Uranga.

Moderador: Periodista David Córdoba