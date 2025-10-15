Milei tras la reunión con Trump: "Mientras yo sea presidente el apoyo lo tenemos"

"Se hizo una interpretación muy maliciosa, nada que me sorprenda, que después el propio Trump aclaró en Truth donde manifiesta un apoyo total y absoluto a mí", apuntó. La aclaración llegó luego de que el mandatario estadounidense afirmara que si el oficialismo pierde en las elecciones legislativas del 26 de octubre, daría marcha atrás con el apoyo: "Si él (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, advirtió.

Esta declaración generó que los bonos en dólares y las acciones locales pegaran un brusco volantazo y se desplomaron hasta más de 8%.

A pasar de los vaivenes tras los dichos de Trump, Milei expresó: "Me siento honrado. El presidente de los Estados Unidos, que lo postulamos al Premio Nobel de la Paz, acababa de tener un tremendo logro y después nos recibió en la Casa Blanca. Volvió a darme un fuerte apoyo", destacó en diálogo con A24.

El mandatario retomó su agenda este miércoles luego de un viaje exprés a Estados Unidos para reunirse con Trump, quien expresó su "apoyo total" al argentino para "las próximas elecciones intermedias".