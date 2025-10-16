“Volvemos a una final mundial que llevábamos 18 años sin lograrla”, valoró José Pekerman

El entrerriano José Néstor Pekerman, símbolo del fútbol juvenil argentino y multicampeón con la selección Sub 20, expresó su alegría tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial ante Marruecos.

“Estoy muy feliz, volvemos a una final mundial que llevábamos 18 años sin lograrla. Es muy merecido”, declaró el entrenador que sigue de cerca la evolución de las nuevas camadas del fútbol nacional.

Pekerman valoró especialmente el trabajo que se viene realizando en la estructura formativa: “Los chicos están realizando un gran trabajo y los felicito a todos, pero también a Hugo Tocalli, Pancho Ferraro, Hugo Salorio, toda la gente que recompuso el camino. Se está logrando en todo sentido y los clubes argentinos hacen un trabajo increíble en las inferiores construyendo predios, mejorando los campos de juego y optimizando las búsquedas de jugadores. Todo eso nos puso en un lugar de avanzada en el mundo y demuestra que tenemos presente”.

Consultado sobre Diego Placente, el actual entrenador del Sub 20, Pekerman fue claro: “Es fantástico verlo ahí. Siempre tuve una gran relación con él, ha sido muy correcto, disciplinado y constante. Creció mucho”.

Además, destacó la labor de Bernardo Romeo en la coordinación de selecciones juveniles: “Hacen un trabajo que no sale tanto a la luz, pero que es fundamental para sostener estos procesos”.

El exentrenador de la selección argentina mayor también remarcó la unión entre los distintos equipos nacionales: “Hay una integración con la selección mayor que es fantástica, se siguen los procesos muy unidos y no parece que uno fuera más que otro”, explicó. Para Pekerman, ese vínculo entre juveniles y mayores es clave para mantener la identidad y la competitividad del fútbol argentino.

Con tres títulos mundiales Sub 20 en su haber (Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001), Pekerman –nacido en Villa Domínguez, Departamento Villaguay– es una palabra más que autorizada para hablar del trabajo formativo en el país.

Sus logros marcaron una era dorada para el fútbol juvenil argentino, con equipos que revelaron figuras como Riquelme, Aimar, Samuel, Cambiasso, Placente, Romeo, Scaloni, Saviola y D’Alessandro. Hoy, a 18 años de la última final mundialista en la categoría, el legado del Profe vuelve a sentirse más vigente que nunca, da cuenta NA.