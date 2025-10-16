Jurado popular de Gualeguay declaró culpable por lesiones a un hombre: descartaron la tentativa de homicidio

Este jueves el jurado popular que fue seleccionado para el juicio que se le sustanció a José Alberto Silva alcanzó su veredicto y lo declaró "culpable" del delito "menor incluido de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser producidas en un contexto de violencia de género". De esa manera, descartó la imputación por homicidio en grado de tantativa por la que llegó a juicio.

La audiencia de cesura será el lunes 20 de octubre, a las 9 hs, en los Tribunales de la ciudad.

El proceso, que comenzó lunes, fue dirigido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tórtul.

El magistrado, luego de conocerse el veredicto, le impuso a Silva prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Ana Paula Elal y en la defensa del imputado actuó la abogada Agustina Quattrocchi.

Fué el centésimo cuadragésimo quinto juicio que se llevó a cabo en la provincia desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.