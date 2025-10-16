A un año de la muerte de Liam Payne: velas en su memoria, testimonios y lágrimas desde Argentina hasta Europa

En el aniversario del fallecimiento del ex integrante de One Direction, las fans encendieron velas en su memoria.

A un año de la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, las fans se hicieron presente en el lugar donde el cantante murió, en Costa Rica al 6000, para prender velas en su memoria, dejar cartas y recordar al artista.

En este día de duelo, su ex pareja Kate Cassidy compartió un mensaje cargado de emoción y sinceridad: “Esta semana no ha sido la más fácil. No podía comprometerme a nada este día, lo pasaré tranquila recordando a Liam”, expresó, al tiempo que pidió respeto en un momento de profundo dolor.

La joven reconoció que, frente a la exposición mediática, “siempre hay comentarios: si hago este video la gente dirá que tenía que hacerlo; si no lo hiciera, dirían por qué no estoy llorando en mi cama”.

Sin embargo, aseguró que su intención es mantenerse “positiva y con la mente despejada”, y que elige atravesar la fecha “sin hacer nada, quedándome en casa”, aunque admitió que ese encierro le recuerda “a un lugar muy oscuro en el que estuve el año pasado”.

“Ahora por fin empiezo a ver la luz otra vez. No se trata de escapar del dolor sino de vivir con él. Si Liam estuviera aquí, sé que me diría que tengo que seguir disfrutando de la vida”, agregó en el mismo posteo, donde recibió miles de mensajes de apoyo de seguidores del artista.

Mientras tanto, fans de Payne realizaron distintas muestras de homenaje en varias ciudades. En Buenos Aires, un grupo de admiradoras se reunió en Costa Rica al 6000, donde encendieron velas y colocaron flores cerca de un altar improvisado en su memoria.

Sin embargo, algunas usuarias criticaron que el dolor por la pérdida del músico sea “usado como forma de promoción”, lo que reavivó la discusión en redes sobre los límites de la exposición en fechas sensibles.

Los inicios de Liam PayneLiam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, desde pequeño mostró interés por el canto y la actuación y a los 14 años se presentó por primera vez en el programa The X Factor, pero no fue seleccionado. Cuatro años después volvió a intentarlo y su vida cambió para siempre.

En la edición 2010 del concurso, el jurado decidió agruparlo con otros cuatro jóvenes: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Así nació One Direction, una de las boy bands más exitosas de la historia reciente, de la cual todavía resuena sus canciones en cada lugar del mundo.

Con hits como What Makes You Beautiful y Story of My Life, el grupo alcanzó fama mundial, encabezó giras por todo el planeta y vendió millones de discos.

Tras la separación de la banda, Liam inició su carrera solista, lanzando temas como Strip That Down y colaborando con artistas internacionales.

A un año de su partida, el recuerdo de Liam Payne sigue vivo entre sus seres queridos y en el corazón de sus fans, que continúan celebrando su música y su legado.

Luego, comenzó su carrera como solista en 2017 y lanzó varios sencillos que tuvieron éxito internacional: “Strip That Down” (feat. Quavo) — Su primer gran hit solista, con un sonido pop-urbano, el cual alcanzó el top 10 en más de 10 países. “Bedroom Floor” — Un tema pop con tintes electrónicos, producido por Steve Mac y “Get Low” (con Zedd) — colaboración dance-pop que sonó fuerte en radios y festivales.

Durante su etapa en la banda (2010-2016), Liam fue uno de los compositores principales y vocalistas más destacados y algunos de los mayores éxitos del grupo fueron: “What Makes You Beautiful”, “Story of My Life” y “Drag Me Down”.

Finalmente, Payne asistió al concierto de Niall Horan en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024, donde fue visto “bailando, saludando y animando” con el público.

También se reportó que participó en el espectáculo apoyando a su excompañero, incluso haciendo la “Macarena” con fans durante ese concierto.

La última presentación pública documentada de Liam Payne fue un set íntimo acústico realizado el 12 de febrero de 2022 en un lugar privado en Londres, donde interpretó, entre otras, “Love Yourself”.

También se registró un concierto el 26 de abril de 2022 en Nassau, Bahamas, que aparece en su historial de conciertos. Por lo tanto, esa presentación acústica en Londres del 2022 sería la última actuación pública confirmada de Liam Payne.

Fuente: Noticias Argentinas.