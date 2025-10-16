"Revolución de octubre", un encuentro de rock y folklore con artistas locales

El espacio Ferrero Cantina Cultural (Piedrabuena 133) será escenario de una nueva jornada de música en vivo con la propuesta "Revolución de octubre", que reunirá en un mismo encuentro a artistas del rock y del folklore litoraleño. La velada está prevista para este sábado 18 de octubre, a las 21.

La noche contará con la participación de tres proyectos musicales paranaenses: Kermozo Muñecos, Manu Leiva y Costeros. El primero está integrado por Leopoldo Papasodaro y Alexis Chausovsky, dúo que trabaja un formato de rock acústico, alternando composiciones propias con versiones de clásicos del rock nacional. Manu Leiva, por su parte, aportará una propuesta solista también en la línea del rock acústico. Cerrará la velada el grupo Costeros, formado por Horacio Comas, Orlando Gómez y Hugo Cian, con un repertorio centrado en el folklore del Litoral.

El encuentro pretende generar un cruce entre géneros y generaciones, para recuperar la energía del rock y la raíz popular del folklore como lenguajes que dialogan con la realidad y expresan inquietudes sociales. "Hay motivos para bailar, hay motivos para protestar", señala el lema del evento, que sintetiza el espíritu de la propuesta de generar un espacio de celebración que tenga como finalidad el encuentro con la música y con otros.

La idea del encuentro es abrir el escenario a artistas de distintos estilos, promover la autogestión y seguir construyendo espacios culturales donde pregone la música en todas sus formas y estilos.

La actividad será a la gorra, con el propósito de continuar impulsando el trabajo de músicos locales.