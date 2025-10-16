Informaron disponibilidad de nuevas líneas de crédito para el sector ganadero

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la ganadería provincial, el gobierno provincial informa la disponibilidad de créditos en valor producto, diseñados para acompañar las inversiones en genética, alimentación y tecnología en los establecimientos ganaderos. La línea está destinada a la compra de vaquillonas a servir o preñadas, retención de terneras -futuras madres- y capital de trabajo para mejoras nutricionales, implantación de pasturas, fertilización y tecnologías de forraje.

El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija nominal anual, y las cuotas se determinan en kilos de novillo, aunque se cancelan en pesos. El valor de referencia es el Índice Novillo del Mercado Agroganadero (Inmag), publicado por el Mercado Agroganadero S.A. la semana previa al vencimiento.

De esta manera, el productor abona una cuota fija y constante en cantidad de kilos, garantizando previsibilidad. El plazo general es de 60 meses, aunque puede extenderse o acortarse automáticamente según la evolución del precio del novillo respecto del índice CER -Coeficiente de Estabilización de Referencia, un índice de ajuste por inflación creado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)-. El monto máximo financiable es de 800 millones de pesos.

Podrán acceder personas humanas o jurídicas que sean MiPymes registradas, dedicadas a la cría, ciclo completo o cabaña de ganado bovino para carne, con un mínimo de cinco años de actividad comprobada en el sector. En el caso de personas humanas, se requiere aval de una SGR -Sociedad de Garantía Recíproca-, o Fondo de Garantía Público.

Esta herramienta representa un nuevo impulso para mejorar la productividad y competitividad del rodeo entrerriano, fortaleciendo la sostenibilidad y el arraigo en el territorio rural.

Los interesados en solicitar préstamos pueden dirigirse directamente en la página oficial del BICE, entidad desde donde se otorga el financiamiento: www.bice.com.ar/productos/creditos-en-valor-producto-para-el-sector-gan….