AFA modificó el horario de Talleres–River: el partido se jugará el sábado a las 20.30

La T y el Millonario se medirán a las 20.30 por cambios en la programación de la final de la Copa Libertadores Femenina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el partido entre Talleres y River Plate, correspondiente a la 13ª jornada del Torneo Clausura, se jugará este sábado a las 20.30, en lugar de las 22.15, horario originalmente previsto.

La modificación se debe a un cambio dispuesto por la CONMEBOL en el cronograma de la final de la Copa Libertadores femenina, que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en el estadio Florencio Sola, de Banfield. Inicialmente programado para las 20, el encuentro decisivo fue adelantado a las 16.30, en coordinación con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta modificación, la AFA decidió también ajustar el horario del duelo entre Talleres y River para evitar superposiciones con el evento internacional, una medida que se había tomado pensando en la posible presencia de un equipo argentino en la final.

En lo deportivo, el compromiso será determinante para los dos equipos. Talleres llega con el ánimo en alza tras un agónico triunfo ante Gimnasia, que lo alejó momentáneamente de la zona de descenso. Sin embargo, la pelea por la permanencia sigue encendida: Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi también ganaron y mantienen la presión. Con 14 puntos, los dirigidos por Carlos Tevez están a solo uno de los puestos de clasificación a octavos de final en la Zona B.

River, en cambio, atraviesa un momento complicado. El conjunto de Marcelo Gallardo acumula cuatro derrotas consecutivas y viene de caer 1-0 ante Sarmiento en el Monumental. Esa racha negativa lo relegó al quinto lugar de su zona y al tercer puesto en la tabla anual, posición que lo obligaría a disputar la fase 2 de la próxima Copa Libertadores.

En un contexto de críticas y descontento de los hinchas, el Millonario buscará en Córdoba un triunfo que devuelva confianza y alivie la tensión antes del tramo final del torneo.