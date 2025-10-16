La periodista Agustina Peñalva denunció por acoso a Walter Graziano.

La periodista volvió a acusar públicamente al hombre que la acosa y que ya habría pasado más allá de las redes sociales.jueves 16 de octubre de 2025 16:11“Las denuncias policiales”: los preocupantes mensajes de acoso de Walter Graziano a Agustina PeñalvaLa joven periodista Agustina Peñalva volvió a señalar públicamente a su acosador, reveló que se trata del economista Walter Graziano y ahora se conocieron los mensajes que el acusado le enviaba: “Las denuncias policiales no me incentivan a nada” y “podría quitarte algunas inseguridades que me parece que te preocupan mucho en tu relación con un hombre”, fueron sólo algunos textos.

A principios de septiembre pasado, la comunicadora formalizó la denuncia policial y contó que el señalado había tomado contacto con su peluquera, ahora, entre los mensajes, se conoció cuáles fueron los detalles del pedido: “Contésteme cuando pueda, por favor. Quiero hacerle una pregunta. Deseo hacerle un regalo a Agustina Peñalva de quién soy admirador”.

“¿Hay algo de su especialidad que a ella le gustaría tener o hacerse? Me refiero a hacerse un tratamiento en especial, o si vende algunos cosméticos en especial que a ella le gustaría tener. Ella promociona sus productos, así que seguro le gustan. Cuando pueda contésteme por favor. Mi nombre es Walter. Y este es mi celular. Gracias”, le escribió a la esteticista.

Ante la falta de respuesta por parte de la comerciante, el economista insistió: “Buenas tardes. Por favor, no se si recuerda mi pregunta. ¿Hay algo en particular relativo a su especialidad que le podría obsequiar a Agustina?”.

Entre los mensajes por Instagram a la periodista, se pudo ver: “Me pregunto cómo hacer para pasar de la comunicación virtual vía IG -Instagram- a la comunicación real. Vos misma solés criticar el exceso de IG, y tenés mucha razón. Me gustaría regalarte mi novela que creo que quizás puede llegar a gustarte. Pero no tengo ningún lugar donde dejarte un regalo. Ni tu domicilio ni tu teléfono que jamás los pedí”.

En otro texto, Graziano insistió: “Sé muy bien que no puedo avanzar sin que vos des siempre un primer paso. Así que te espero. Me gustaría poder empezar a demostrarte que no soy un tipo lejano y distante, sino muy presente. Podría quitarte algunas inseguridades que me parece que te preocupan mucho en tu relación con un hombre. Te espero, a ver cómo salimos del ‘encierro virtual’. Un beso”.

En una nueva oportunidad, el economista insistió: “Los lentes te quedan espectacular y la tonalidad del cabello también. Estabas bárbara. Voy a tener un gesto de grandeza con el muchacho que a las 17.06 me mandó los mensajes que ahora copio. No armaré ningún problema, porque nunca querría meterte en un lío. Lamento no poder decir lo mismo de otra gente. Fijate nomás. ‘Pase y vea’ con esos lindos preciosos lentes”.

Probablemente, luego de que Peñalva compartió una imagen, el hombre retomó: “Si realmente es tu pareja lo felicito, te felicito también a vos, y me despido. A mi nunca me gustó meterme en medio de dos personas que se aman así que ningún problema. Ahora, si no es tu pareja da para pensar un poco ¿No? Gran beso. Espléndida y muy lindo programa. Ciao bella”.

“Me gustó tu previa del partido de mañana. Estabas de buen ánimo y divertida. Y muuuuuyyyyy atractiva”, fue otro de los textos donde comenzó a notarse una intensidad diferente y más cargada de adjetivos directos para después mencionar la medida cautelar que había pedido la joven.

“Cómo dijiste ‘Señoras y señores’ permitime opinar. (Cómo señor, me refiero, si no es mucha molestia) El penúltimo, el que creías que no va para vos, es el mejor. El ajustado. No voy a explicar las causas porque las denuncias policiales no me incentivan a nada. Aprovecho para retirarme antes que venga el patrullero. Ci vediamo”, escribió él.

Ya en un mensaje más directo, apuntó: “¿Conversar un rato? ¿Ok Cuando? ¿Hoy? Si mostrás en una historia una prenda de vestir blanca con números de hora, ahí estaré, y podremos aclarar malentendidos. Si mostrás una prenda negra, no volveré a intentar jamás una conversación. Si no veo una historia con una prenda blanca o negra antes que termine el día sentiré una gran confusión”.

Como Agustina lo bloqueó en Instagram, iniciaron los mensajes privados en otra red social: “Usted estaría de lo más confiada. Sin preocupaciones” y añadió: “Hummm. Siglo bloqueado en IG. El preocupado soy yo. No me siento nada confiado”.

Más tarde, añadió un nuevo nombre: “Mi amigo Xalter876 está muy entusiasmado siguiéndola desde hace un par de minutos en IG. Es un fana -fanático- suyo de corazón. Puede confiar en él como en mi mismo. Trátelo bien”.

“Discúlpeme, pero me voy a dormir un poco. Me va a costar, se lo confieso. Está bien que los buenos mates son amargos, pero menos la próxima vez”, es el último escrito que vio la luz.

Qué dijo Walter Graziano de la denuncia por acoso

El economista se defendió de las acusaciones de la periodista de C5N, quien relató entre lágrimas el hostigamiento que sufre desde agosto.

La comunicadora había contado al aire que vive “una rutina de miedo” debido al hostigamiento que sufre desde hace meses y que la obligó a vivir con custodia y un botón antipánico: “Mi vida se transformó en una rutina de miedo. Tengo que estar acompañada, con custodios, y dependo de un botón antipánico”, expresó Peñalva, con la voz quebrada, durante la transmisión del miércoles por la noche.

Según publicó El Canciller, Graziano negó los hechos y descalificó el testimonio de Peñalva: “Esta chica no sabe qué hacer para sacar plata”, afirmó el economista, aunque reconoció haberse acercado al canal C5N “para regalarle unos chocolates y un libro”.

La denuncia se radicó en la Fiscalía Nº 18 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Juan Cruz Ártico, bajo la carátula de hostigamiento.

Graziano, según trascendió, se presentó en la fiscalía junto a su abogado, mientras que el fiscal le impuso una restricción de acercamiento y prohibición de contacto por cualquier medio con la víctima.

La periodista, que además cubre la información de San Lorenzo, relató cómo el acoso comenzó a principios de agosto y pasó del entorno digital a lo personal: “Me manda entre 20 y 30 mensajes por día. Un día me dijo que esperaba el momento para encontrarme sola. Ahí entendí que no era solo algo digital: me persigue y vive a ocho cuadras de mi casa”, relató.

Intentó bloquearlo en redes sociales, pero el hombre se creaba nuevas cuentas para contactarla: “Lo bloqueo por Instagram y empieza por X. Lo bloqueo de nuevo y se abre otra cuenta. Es un círculo que no termina nunca”.

Durante su descargo televisivo, Peñalva le habló directamente a su acosador: “No quiero nada tuyo. No quiero flores, ni libros, ni chocolates. Solo quiero volver a vivir tranquila. Tengo miedo, y te pido por favor, déjame tranquila.”

La periodista ya presentó varias denuncias y cuenta con custodia permanente y un botón antipánico y las autoridades también dispusieron medidas de seguridad en su entorno laboral: “Nunca estoy sola, siempre hay alguien conmigo. Estoy muy agradecida por el apoyo de mi familia, mis compañeros y la Justicia”, expresó.

Según reveló, el acusado tiene antecedentes por casos similares y estuvo internado en una institución de salud mental: “No puedo entender cómo alguien así puede estar libre y vivir tan cerca de mi casa. No puedo respirar”, confesó.

